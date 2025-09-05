Schiitische Minister verlassen Kabinettssitzung im Libanon / Widerstand gegen den Plan zur Entwaffnung der Widerstandsbewegung bekräftigt

Laut der internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) verließen die Minister der Hisbollah und der Amal-Bewegung am heutigen Freitag die Kabinettssitzung, bevor der Punkt zur Einschränkung des der Regierung zur Verfügung stehenden Waffeneinsatzes erörtert wurde.

Auch der unabhängige schiitische Minister Fadi Makkawi verließ die Kabinettssitzung.

Die fünf Minister verließen die Sitzung, bevor der Kommandeur der libanesischen Armee, Rudolf Hekal, den Entwaffnungsplan der Widerstandsbewegung erläutern sollte.

Der libanesische Arbeitsminister Mohammad Haidar erklärte, dass der Auszug der schiitischen Minister aus der Sitzung Ausdruck ihres Widerstands gegen das von den USA vorgeschlagene Dokument sei.

Die libanesische Regierung hält heute eine wichtige Sitzung ab, um einen von der Armee ausgearbeiteten Plan zur Entwaffnung der Hisbollah zu erörtern, ein Plan, der auf den starken Widerstand der Hisbollah gestoßen ist und zu dem die Bewegung die Regierung zum Rückzug aufgefordert hat.

Anfang August traf die libanesische Regierung eine beispiellose Entscheidung, mit der sie die Armee beauftragte, bis Ende dieses Jahres einen Plan zur Entwaffnung der Hisbollah auszuarbeiten; eine Entscheidung, die unter dem Druck der USA getroffen wurde.

Am Mittwoch bekräftigte die Hisbollah erneut ihren Widerstand gegen diese Entscheidung der libanesischen Regierung. Die Fraktion der Partei im Parlament forderte in einer Erklärung die libanesischen Behörden auf, ihre verfassungs- und nationalwidrige Entscheidung über die Waffen der Widerstandsbewegung zurückzuziehen und von der Umsetzung der entsprechenden Pläne abzusehen.