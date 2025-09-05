Verheerende Angriffe des israelischen Feindes auf Gaza-Stadt; Katz: Die Schlösser der Hölle sind zerbrochen!

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA, der sich auf Al-Arabi bezieht, kündigte das zionistische Regime den Beginn verheerender Angriffe auf Gaza-Stadt an.

Israel Katz, der Kriegsminister des zionistischen Regimes, behauptete: „Wir haben die Evakuierung eines mehrstöckigen Gebäudes in Gaza-Stadt angeordnet. Wir haben begonnen, die Schlösser der Höllentore für Gaza zu brechen.“

Katz behauptete: „Wir haben jetzt die Höllentore in Gaza geöffnet. Wir haben die Evakuierung eines mehrstöckigen Gebäudes angeordnet, bevor wir es ins Visier nahmen. Sobald die Tür offen ist, wird sie nicht mehr geschlossen, und unsere Operation wird schrittweise fortgesetzt, bis die Hamas unseren Bedingungen zustimmt. An vorderster Front dieser Bedingungen stehen die Freilassung aller Gefangenen und die Entwaffnung der Hamas, andernfalls wird sie zerstört.“

Abwurf von Flugblättern über dem Viertel Sheikh Radwan

Gleichzeitig gab das israelische Radio bekannt, dass die Armee dieses Regimes kürzlich Flugblätter über dem Viertel Sheikh Radwan in Gaza-Stadt abgeworfen hat.

Auch der israelische Fernsehsender Kanal 12 berichtete, dass die Luftwaffe dieses Regimes eine schrittweise Operation zur Zerstörung von Hochhäusern in Gaza-Stadt begonnen habe.

Bombardierung der Türme von Gaza

Der Al Jazeera-Korrespondent, der auf den Beginn der brutalen Angriffe des zionistischen Regimes auf Gaza hinwies, berichtete, dass die Türme der Stadt angegriffen wurden.