UNICEF: Mehr als 700.000 Kinder in Gaza vom Schulbesuch ausgeschlossen

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA, der sich auf das Palästinensische Informationszentrum bezieht, erklärte der Kinderfonds der Vereinten Nationen (UNICEF), dass die Kinder im Gazastreifen das Recht auf Bildung verloren hätten, Schulen zu Notunterkünften und Häuser zu Ruinen geworden seien und es keine Orte zum Lernen mehr gäbe.

UNICEF zufolge sind über 700.000 Kinder in Gaza von der formalen Bildung ausgeschlossen. Diese katastrophale Bildungssituation gefährdet die Zukunft einer Generation palästinensischer Kinder und erfordert die sofortige Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft.

Die Erklärung besagt, dass die flächendeckende Schließung von Schulen und die Zerstörung der Bildungsinfrastruktur den Lernprozess gestoppt und einen schweren psychologischen und sozialen Druck auf Kinder und ihre Familien ausgeübt haben.

In diesem Zusammenhang forderte der Direktor der Weltgesundheitsorganisation, der seine tiefe Besorgnis über die humanitäre Lage in Gaza und im Sudan zum Ausdruck brachte, eine sofortige Einstellung des Krieges in Gaza und die Erlaubnis für Kranke, zur Behandlung auszureisen.

Er fügte hinzu: „Wir fordern Israel auf, den Krieg in Gaza zu stoppen und denjenigen, die eine Behandlung wünschen, die Ausreise ins Westjordanland und nach Ostjerusalem zu gestatten.“

Er betonte, dass die Aushungerung der Menschen in Gaza den Zionisten nicht nur keine Sicherheit bringen, sondern auch nicht zur Freilassung der Geiseln beitragen wird.

Unterdessen prognostizierte der Vertreter der Weltgesundheitsorganisation in den besetzten palästinensischen Gebieten, dass sich die Katastrophe in Gaza durch die Vertreibung der Palästinenser in den Süden des Gazastreifens verschärfen wird. Er wies auch auf die Probleme bei der Bereitstellung von Gesundheitsdiensten im Gazastreifen hin.