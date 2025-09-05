Abootorabifard: Der Shanghái-Gipfel war eine außergewöhnliche Gelegenheit, Sanktionen entgegenzuwirken

Laut einem Bericht des ABNA-Korrespondenten sagte Hojat-ol-Islam Abootorabifard in der heutigen Freitagsgebetspredigt in Teheran: „Zu Beginn der Einheitswoche befinden wir uns in den strahlenden und ehrenvollen Tagen der Geburt des großen Propheten des Islam. Eine Sonne, die in der Region Hidschas aufging und die Welt der Menschheit mit dem menschformenden und gesellschaftsgestaltenden Licht der Offenbarung erleuchtete. In dieser Predigt werde ich zunächst auf das hohe Ideal der göttlichen Propheten, die Philosophie der Schöpfung des Menschen und des Universums sowie den Weg zu den Gipfeln verweisen, die der allmächtige Gott für den Menschen und die menschlichen Gesellschaften vorbereitet hat.“

Hojat-ol-Islam Abootorabifard fuhr fort: „Die Reise des Präsidenten nach China zur Teilnahme am Shanghái-Gipfel ist einer der herausragenden diplomatischen Trends dieses Jahres. Unter den gegenwärtigen Bedingungen, in denen Amerika den Multilateralismus schwächt und Trump mit der Sprache von Drohungen, Sanktionen und Zöllen zur Welt spricht, ist dieser Gipfel eine außergewöhnliche Gelegenheit, den Multilateralismus angesichts des erodierenden westlichen Systems wiederzubeleben und Sanktionen entgegenzuwirken.“

Er betonte: „In der Abschlusserklärung des Gipfels wurden die Angriffe des zionistischen Regimes auf den Iran scharf verurteilt und es wurde klargestellt, dass solche aggressiven Handlungen gegen zivile Stätten und Infrastrukturen sowie nukleare Einrichtungen eine klare Verletzung der Prinzipien und Normen des Völkerrechts und der Charta der Vereinten Nationen sowie einen Angriff auf die Souveränität des Iran darstellen.“

Abootorabifard sagte: „Diejenigen, die mit dem politischen Umfeld dieser Gipfel vertraut sind, wissen, dass solche Erklärungen mit dieser Klarheit beispiellos sind. In der Erklärung wurde klargestellt, dass diese Handlungen der regionalen und internationalen Sicherheit Schaden zugefügt haben. Auch die Bedeutung der Resolution 2231 des UN-Sicherheitsrates wurde betont und es wurde klargestellt, dass diese Resolution bindend ist und vollständig und in Übereinstimmung mit ihren Bestimmungen umgesetzt werden muss. Jeder Versuch, sie willkürlich zu ändern, wird als Untergrabung der Glaubwürdigkeit des UN-Sicherheitsrates angesehen.“