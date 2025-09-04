Erdoğan: Wir werden nicht schweigen angesichts des Massakers, das der Barbar Netanjahu begeht

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Jazeera erklärte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan heute, Mittwoch: „Wir können niemals Zeuge des Massakers sein, das der Barbar Netanjahu begeht, und dazu schweigen. Wir werden nicht tatenlos zusehen, was Netanjahu mit den Palästinensern macht.“

Der türkische Präsident fügte hinzu: „Die Stimme Palästinas wird nicht verstummen. Die Menschen werden das Leid der palästinensischen Kinder und Familien nicht vergessen.“ Dies geschieht, nachdem Recep Tayyip Erdoğan die USA zuvor aufgefordert hatte, ihre Entscheidung zu überdenken, die Visa für die palästinensische Delegation, die an der Generalversammlung der Vereinten Nationen teilnimmt, zu widerrufen. Erdoğan erklärte, dass diese Entscheidung Washingtons dem Wesen der Existenz der Vereinten Nationen widerspricht, und sagte: „Die palästinensische Sache wird auch in zukünftigen internationalen Sitzungen eine starke Präsenz haben.“ Er betonte, dass die Massaker, die das israelische Regime in Gaza begangen hat, nicht aus dem Gedächtnis gelöscht werden, und sagte: „Gerechte Menschen werden das Leid der palästinensischen Kinder und Familien nicht vergessen.“