Nächtliche Razzia Israels in Quneitra: 7 junge Syrer festgenommen

Laut der Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) drangen israelische Besatzungstruppen am Mittwochabend in Jabata al-Khashab in der Provinz Quneitra ein und nahmen 7 junge Syrer fest.

Der Sender Al-Ikhbariya meldete, dass die israelischen Kräfte strenge Sicherheitsmaßnahmen verhängt haben, während sie Razzien und Festnahmen unter den Bewohnern des Gebiets durchführten. Gleichzeitig wurden Leuchtgeschosse in den Himmel über dem Gebiet abgefeuert.

Diese Operation fand nur eine Woche nach einer ähnlichen Razzia in Suwaise im Süden von Quneitra statt, bei der ein junger Syrer festgenommen und Häuser durchsucht wurden.

Im August dieses Jahres hat die israelische Armee vier Infiltrationsoperationen in Quneitra durchgeführt, die die Gebiete Al-Samadaniya, Ain al-Abd sowie mehrere andere Gebiete umfassten.

Diese Entwicklungen finden statt, während der Süden Syriens eine Eskalation der israelischen Militäraktionen erlebt; dazu gehören umfangreiche Kampfflugzeugflüge über den Provinzen Daraa und Quneitra sowie Bodenoperationen, einschließlich Hausdurchsuchungen und Festnahmen von Zivilisten.

Es sei angemerkt, dass die israelische Armee ihre Infiltrationsoperationen und Luftangriffe fortsetzt, obwohl die neue syrische Regierung seit ihrer Machtübernahme keine Bedrohung für Tel Aviv dargestellt hat.

In den letzten sieben Monaten hat die israelische Armee die Kontrolle über den syrischen Berg Hermon und einen 15 Kilometer breiten Sicherheitsstreifen innerhalb des südlichen Teils des Landes übernommen.