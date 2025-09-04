Hisbollah: Die libanesische Regierung soll aufhören, dem Feind kostenlose Geschenke zu machen

Laut der internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) erklärte die Fraktion „Loyalität zum Widerstand“, die der Hisbollah im libanesischen Parlament angehört, dass die aufeinanderfolgenden Positionen der feindlichen Beamten sowie ihrer amerikanischen Unterstützer und aller internationalen Parteien, die den Waffenstillstand garantieren, beweisen, dass sie entschlossen sind, keine ihrer Verpflichtungen gemäß den Bestimmungen des Waffenstillstandsabkommens mit der libanesischen Regierung zu erfüllen.

Diese Fraktion wies darauf hin, dass der amerikanische Gesandte Thomas Barrack dem zionistischen Regime grünes Licht gegeben hat, alles zu tun, was es will, und jederzeit Maßnahmen zu ergreifen, die es für die Verteidigung des zionistischen Regimes, seiner Sicherheit und Interessen für notwendig hält.

Die Fraktion „Loyalität zum Widerstand“ stellte klar, dass eine der Voraussetzungen für die Verteidigung des Libanon und die Wahrung der nationalen Souveränität darin besteht, dass die libanesische Regierung ihre Berechnungen überdenkt und aufhört, dem Feind kostenlose Geschenke zu machen, ihre unpatriotische Entscheidung in Bezug auf die Waffen des Widerstands revidiert und ihre Pläne zur Verabschiedung der Entwaffnung des Widerstands ablehnt und zur Logik des Verständnisses und Dialogs zurückkehrt, die der libanesische Parlamentssprecher Nabih Berri gefordert hat, was ein Versuch ist, einen Ausweg aus der Sackgasse zu finden, in die sich die Regierung und das Land durch die Unterwerfung unter ausländische Diktate selbst gebracht haben.