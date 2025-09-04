Jemenitische Raketen- und Drohnenoperationen gegen Ziele in Jerusalem und Haifa

„Yahya Saree“, der Sprecher der jemenitischen Streitkräfte, kündigte am Mittwoch in einer Erklärung eine militärische Operation an, die auf ein wichtiges und sensibles Ziel des zionistischen Regimes im Westen der besetzten Stadt Jerusalem abzielte, und zwar mit einer hyperschnellen ballistischen Rakete des Typs „Palästina-2“.

Er sagte, dass diese Militäroperation erfolgreich war und Millionen von Zionisten zur Flucht in Schutzräume zwang.

Saree fügte hinzu, dass auch eine militärische Drohnenoperation gegen ein vitales Ziel im besetzten Gebiet von Haifa durchgeführt wurde.

Der Sprecher der jemenitischen Streitkräfte betonte, dass diese Operationen zur Unterstützung des unterdrückten Volkes Palästinas und seiner Kämpfer durchgeführt wurden, als Antwort auf die Verbrechen des Völkermords und der Aushungerung in Gaza und im Rahmen der ersten Reaktion auf die Angriffe des zionistischen Regimes auf den Jemen.

Er sagte, dass Ansar Allah seine religiöse, moralische und humanitäre Pflicht gegenüber seinen Brüdern in Gaza fortsetzen werde, bis die Blockade aufgehoben und die Angriffe eingestellt werden.