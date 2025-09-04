Kinder sind die Hauptopfer der nächtlichen Angriffe des zionistischen Regimes auf Gaza

Laut dem palästinensischen Informationszentrum unter Berufung auf die Nachrichtenagentur ABNA hat die Armee des zionistischen Regimes in den letzten Stunden massive Luft- und Artillerieangriffe auf verschiedene Gebiete des Gazastreifens, insbesondere auf die Lager der palästinensischen Flüchtlinge, durchgeführt.

In diesem Zusammenhang haben Kampfflugzeuge des zionistischen Regimes die Zelte von Flüchtlingen in der Nähe des Italienischen Turms im Viertel Al-Nasr sowie in der Nähe des Abu Mazen-Platzes im Westen der Stadt Gaza angegriffen, wobei mindestens 4 Menschen, darunter 3 Kinder, getötet wurden. Bei einem ähnlichen Angriff auf Flüchtlingszelte in Tel al-Hawa wurden 5 Personen, von denen die meisten Kinder waren, getötet.

Bei weiteren aufeinanderfolgenden Angriffen auf Flüchtlingszelte in den Vierteln Al-Nasr und Tel al-Hawa wurden Dutzende Menschen getötet und verwundet.

Darüber hinaus haben israelische Artillerie und Drohnen die Zelte von Flüchtlingen im Lager Al-Shafi'i im Westen von Khan Yunis sowie in Nusairat im Zentrum des Gazastreifens angegriffen, was zu mehreren Verletzten führte.

Auch mehrere Wohnhäuser, darunter das Haus der Familie Habib im Viertel Al-Sabra im Westen von Gaza, wurden bombardiert, was zum Tod von drei weiteren Personen führte.

Auf der anderen Seite hat die Artillerie der zionistischen Armee das Gebiet des Sheikh-Ridwan-Teichs im Norden von Gaza sowie die Gebiete Safawi und Abu Iskandar stark beschossen. Auch die Panzer des zionistischen Regimes haben den Nordwesten von Khan Yunis unter direkten Beschuss genommen.

Die zionistischen Besatzungstruppen haben außerdem einen mit Sprengstoff beladenen Roboter inmitten von Häusern östlich von Sheikh Ridwan zur Detonation gebracht.