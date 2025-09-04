The Atlantic: Iran schafft neue Wege und umgeht Feinde

Laut der internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) hat die amerikanische Zeitschrift in einem Artikel die regionale Strategie Irans untersucht und versucht, die Abschreckungsmittel Irans durch eine Erzählung des Niedergangs zu schwächen; eine genaue Überprüfung dieses Berichts zeigt jedoch, dass mehrere grundlegende Punkte über die Beständigkeit Irans, seinen langjährigen regionalen Einfluss und die Kontinuität der Widerstandsidentität der Islamischen Republik deutlich werden.

In diesem Artikel verweist das Magazin "The Atlantic" auf die jüngsten Angriffe der USA und des zionistischen Regimes auf den Iran und die Widerstandskräfte, zitiert aber gleichzeitig Michael Doran, einen leitenden Forscher des Hudson Institute: "Sie wurden getroffen, aber ich sehe keinerlei Anzeichen dafür, dass sie fallen."

Nach Ansicht der amerikanischen Zeitschrift hat sich Iran durch die Überprüfung seiner Strategie und das Finden von Wegen zur Umgehung der USA und des zionistischen Regimes wiederholt erholt und Widrigkeiten überwunden; ein Prozess, von dem erwartet wird, dass er sich auch dieses Mal wiederholen wird.

The Atlantic verweist auch auf die Worte des Obersten Führers der Revolution, Seyyed Ali Khamenei, bezüglich der jüngsten Verbrechen der USA und des Besatzungsregimes und zitiert ihn: "Die Widerstandsfront ist keine Hardware, die zerstört, zerlegt oder vernichtet werden kann. Diese Front wird unter Druck nicht schwächer, sondern stärker werden."

In diesem Zusammenhang sagte ein amerikanischer Diplomat gegenüber The Atlantic: "Die Strategie Irans funktioniert auch heute noch. Ich fürchte, wir werden unseren Zugang zur Region verlieren, bevor wir ihre Sache beenden."

Das amerikanische Medium gab unter Hinweis auf die Schläge, die der Widerstandsachse zugefügt wurden, zu, dass diese Achse nicht besiegt wurde, sondern im Gegenteil in den letzten 20 Jahren die geopolitischen Beziehungen in der Region bestimmt und die reichen westlichen Länder herausgefordert hat.

Bei der Beschreibung der Widerstandsfähigkeit des Widerstands verweist The Atlantic auf den US-Angriff auf den Irak und den Widerstand von Seyyed Muqtada al-Sadr und zitiert Ricardo Sanchez, den Kommandeur der US-Bodentruppen im Irak: "Sanchez sagte, seine Mission sei es, Muqtada al-Sadr zu töten, aber man konnte nicht ignorieren, dass Muqtada al-Sadr vor riesigen Menschenmassen sprach und Sanchez' Äußerungen in Bunkern an unbekannten Orten aufgezeichnet wurden."

Andererseits räumt der Artikel auch ein, dass die Hamas trotz zweijähriger Bombardierung und Belagerung weiterhin besteht und dieses Überleben allein "eine Art Sieg" darstellt.

Die amerikanische Zeitschrift widmet sich auch dem Irak und erinnert daran, dass nach der Ermordung des Märtyrers Qassem Soleimani die Widerstandsgruppen in diesem Land weiterhin eine dominante Rolle in der politischen und wirtschaftlichen Struktur des Irak spielen und viele von ihnen ihre offene Loyalität zum Iran beibehalten haben.

Der Artikel erwähnt, dass sich die Widerstandsachse heute in einer schwierigen Lage befindet, räumt aber ein, dass der Iran in der Lage ist, neue Strategien zur Bekämpfung seiner Feinde zu finden.

The Atlantic verweist auch auf die öffentliche Meinung im Iran und gibt zu, dass selbst viele interne Kritiker der Regierung bei Konflikten mit dem zionistischen Regime und den USA eine geeinte und mit der Regierung übereinstimmende Position eingenommen haben.