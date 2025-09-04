Araghchi: Neues Rahmenwerk für die Zusammenarbeit mit der IAEO wird verhandelt

Laut der internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) sagte Seyed Abbas Araghchi in Bezug auf die Zusammenarbeit zwischen dem Iran und der IAEO: „Wie wir bereits gesagt haben, erfordern die jüngsten Entwicklungen ein neues Rahmenwerk für die Zusammenarbeit. Dieses Thema wird derzeit verhandelt, und die IAEO hat ebenfalls zugestimmt, dass die neuen Bedingungen in einem neuen Format verfolgt werden sollten.“

Er betonte: „Bis diese Verhandlungen abgeschlossen sind, wird es keine neue Zusammenarbeit geben.“

Der hochrangige Diplomat der Islamischen Republik Iran wies Gerüchte über eine Aufhebung der Mitgliedschaft des Iran in der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) im Falle einer Aktivierung des Snapback-Mechanismus zurück und sagte: „Eine solche Klausel existiert nicht, und bei dem jüngsten Treffen wurde kein Wort darüber verloren; im Gegenteil, die Mitgliedsländer haben ihre Unterstützung für den Iran bekundet.“

Araghchi, der am Rande der Reise des Präsidenten nach China zur Teilnahme am SCO-Gipfel von einem IRIB-Korrespondenten interviewt wurde, äußerte sich auch zur Abwesenheit des Präsidenten auf dem inoffiziellen Gruppenfoto der Staats- und Regierungschefs: „Dies war auf die Einhaltung von Protokollen, kulturellen und religiösen Überlegungen zurückzuführen. Wie Sie gesehen haben, wurde das offizielle Foto des Gipfels am nächsten Tag gemacht und der Präsident war ebenfalls darauf zu sehen.“

Araghchi bestätigte auch auf eine Frage hin die Nachricht von der Geburt seines neuen Kindes und sagte: „Gott hat mir eine neue Gnade geschenkt, und ich bin dankbar für dieses Geschenk.“