Chef der Jewish Agency sagt Reise nach Südafrika aus Angst vor einer Verhaftung ab

3 September 2025 - 23:20
Der Chef der Jewish Agency sagte seine Reise nach Südafrika aus Angst vor einer Verhaftung ab.

  Die Zeitung Times of Israel zitierte die Aussage Doron Almog, Leiter der Jewish Agency for Israel, dass er seine geplante Reise nach Südafrika aus Sorge vor Verhaftung absagte. (Quelle: Al Jazeera)

Die israelische Rundfunk- und Fernsehorganisation teilte in diesem Zusammenhang mit: Südafrika ist eines der Israel gegenüber feindlichsten Länder der Welt und reichte beim Internationalen Gerichtshof in Den Haag Beschwerde gegen dieses Regime wegen Kriegsverbrechen und Völkermord im Gazastreifen ein.

Almog, pensionierter israelischer General, wird mit mehreren Personen in Verbindung gebracht, die am 7. Oktober 2023 gefangen genommen wurden.

Im Jahr 2005 wurde in Großbritannien ein Haftbefehl gegen Almog erlassen weil er an der Zerstörung von rund 50 palästinensischen Häusern in Rafah im südlichen Gazastreifen beteiligt war. Er wurde daraufhin gezwungen in die besetzten Gebiete zurückzukehren, ohne das Flugzeug verlassen zu können.

