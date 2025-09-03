Al-Bakhiti: Unser Krieg mit dem zionistischen Feind trat in eine neue Phase ein

Muhammad Al-Bakhiti, Mitglied des Politbüros der Ansarullah Jemen, sagte in einer Rede über den Märtyrertod einer Gruppe von Beamten im Land nach dem brutalen Terroranschlag des zionistischen Regimes auf ein ziviles Regierungsgebäude: Ein Angriff auf eine Regierungssitzung Jemens bedeutet das Überschreiten roter Linien. Der Krieg trat in eine neue Phase ein und wir werden Rache nehmen. (Quelle: Al-Mayadeen)

Mohammed Al-Bakhiti erklärte: Unsere Taten gehen unseren Worten voraus und die Befreiung Palästinas ist Hauptanliegen des Jemen. Die jüngsten Erklärungen von Mahdi Al-Mashat, Vorsitzenden des Obersten Politischen Rates Jemen, unterstreichen die feste Haltung unseres Landes zur Unterstützung Palästinas und des Gazastreifens.

Er fügte hinzu: Die zionistischen Besatzer werden den Willen des Volkes Jemens nicht brechen können und wir werden Gaza weiterhin um jeden Preis unterstützen. Der Jemen befindet sich heute im Kriegszustand und versetzt dem Feind viele harte Schläge und es war vorhersehbar, dass auch wir Schläge einstecken.

Der Ansarullah-Vertreter erklärte: Der Jemen bestrafte England und USA erfolgreich und wird dasselbe mit dem zionistischen Feind tun. Der Jemen entwickelt seine Raketenkapazitäten weiter und errung trotz vieler Opfer bedeutende Siege.

Al-Bakhiti fuhr fort: Die gegenwärtige Schlacht ist eine entscheidende Schlacht und der zionistische Feind wird den Preis dafür zahlen, dass er den Premierminister und die Minister Jemens ins Visier nahm.

Bei den Luftangriffen des Besatzungsregimes auf Sanaa am Donnerstag wurden Ahmed Ghalib Nasser al-Rahwi, Premierminister der Regierung des Wandels und Aufbaus, sowie mehrere seiner Minister getötet.

Die Ansarullah Jemen gab bekannt, dass bei diesen israelischen Luftangriffen auch mehrere Regierungsminister verletzt wurden, einige davon mittelschwer, andere schwer und unter Beobachtung zum Teil aus der Intensivstation.

Das Büro des jemenitischen Premierministers gab bekannt, dass der israelische Feind den Premierminister und eine Reihe von Ministern während eines Schulungsworkshops der jemenitischen Regierung ins Visier nahm.

Am vergangenen Donnerstag gab das israelische Regime nach dem Luftangriff auf Sanaa bekannt, dass mehrere jemenitische Beamte Ziel des Angriffs waren.

Die Angriffe des israelischen Regimes auf verschiedene Regionen des Jemen finden statt, während politische und militärische Vertreter in Sanaa wiederholt ankündigen, dass sie ihre Raketenangriffe auf die besetzten Gebiete Palästinas fortsetzen werden, solange die Aggression des israelischen Regimes gegen den Gazastreifen anhält.

342/