Ausstellung zur Koran-Kalligraphie in Bischkek

3 September 2025 - 23:19
Source: IQNA
Die saudische Botschaft in der Kirgisischen Republik veranstaltete am 25. und 26. September im Nationalen Geschichtsmuseum in Bischkek, Hauptstadt Kirgisistans, eine Ausstellung mit Werken der Koran- und islamischen Kalligrafie.

 Bei dieser Kalligrafieausstellung wurden verschiedene Beispiele prominenter arabischer Kalligrafie gezeigt, jeweils mit einer kurzen Einführung. (Quelle: VAS)

Außerdem wurde ein Dokumentarfilm vorgeführt und ein erfahrener Kalligraf schrieb live vor den Augen der Besucher verschiedene Zeilen aus Koranversen und Überlieferungen.

Die Ausstellung stieß auf breite Zustimmung und wurde unter anderem vom stellvertretenden Außenminister Kirgisistans, Parlamentsabgeordneten, Leitern diplomatischer Missionen und internationaler Organisationen, Medienvertretern, zahlreichen in Bischkek lebenden saudischen Bürgern und Museumsbesuchern besucht.

