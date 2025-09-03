Hamas-Bewegung verurteilt Bombenanschlag auf Al-Aqsa-Märtyrerkrankenhaus aufs Schärfste

Die Hamas-Bewegung betonte in einer Erklärung: Der Luftangriff der Besatzungsarmee und der zionistischen Terrorgruppe auf das Klinikgebäude des Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhauses in Deir el-Balah ist ein klares Kriegsverbrechen dessen Ziel die vollständige Zerstörung des medizinischen Sektors und der zivilen Infrastruktur im Gazastreifen ist. (Quelle: Al Jazeera)

Die Bewegung fügte hinzu: Wir fordern die Arabische Liga, die Organisation für Islamische Zusammenarbeit, die UN und ihre angeschlossenen Institutionen auf ernsthafte Maßnahmen zu ergreifen um die brutalen Völkermordverbrechen zu stoppen, die Netanjahus verbrecherisches und kriegerisches Kabinett am Volk Palästinas begeht. Wir fordern sie auf einzugreifen, um Zivilisten, Krankenhäuser und öffentliche Einrichtungen zu schützen und dieses Schurkenregime für seine beispiellosen Verstöße gegen das Völkerrecht und internationaler Gepflogenheiten zu bestrafen.

Das israelische Regime griff das Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhaus in Deir al-Balah im Gazastreifen zum vierzehnten Mal an und bombardierte das Ambulanzgebäude des Krankenhauses wobei zahlreiche Patienten getötet oder verletzt wurden.

