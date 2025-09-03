Informierte Quellen gaben am Dienstag bekannt, dass das Julani-Terrorregime und die ihm unterstellte Bande große Anstrengungen unternahmen, um die Berichterstattung über ihre Verbrechen in Syrien zu verhindern. (Quelle: Al-Ma'alumah)

Sie fügten hinzu: Diese Verbrechen waren in den letzten Wochen in der Stadt Sweida besonders umstritten. Während der Offensive der Julani-Terroristen in der Stadt wurden mindestens sechs Kirchen niedergebrannt, wodurch Tausende christlicher Familien vertrieben wurden.

Die Quellen gaben an, dass diese Verbrechen eine lange Liste der Verstöße des Julani-Regimes in Syrien ergänzen. Die Terroristen in diesem Land zielen nicht nur auf Alawiten oder Drusen ab, selbst Christen sind vor ihren Angriffen nicht gefeit.

Sie erklärten, das Ziel des Julni-Regimes es ist die demografische Struktur in diesen Gebieten zu verändern.

