Nach Gaza seid ihr an der Reihe

Ali Al-Qaradaghi, Vorsitzender der Weltunion muslimischer Gelehrter, warnte: Heute wird Gaza bombardiert und morgen werden Sie die Aggressionen dieses rebellischen Regimes in den Hauptstädten anderer Länder sehen. (Quelle: Shahab)

Er fügte hinzu: Tel Aviv wird Länder angreifen, die sich nie vorstellen konnten, dass sie von den Splittern der israelischen Feindseligkeiten getroffen werden könnten.

Al-Qura Daghi fügte hinzu: Ich warnte Sie mehrmals! Unterstützen Sie Gaza heute, denn Gaza zu unterstützen bedeutet sich vor dem Feind zu schützen. Aber heute sage ich: Schützen Sie sich, denn dieser Tag naht! Seien Sie wachsam gegenüber dieser Gefahr bevor sich das Feuer überall ausbreitet.

