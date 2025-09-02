Die Verbrechen des Westens neu lesen | Westliche Länder -Ursache der Chemiekatastrophe von Sardasht

Laut ParsToday griff die Luftwaffe des irakischen Baath-Regimes während des 8-jährigen aufgezwungenen Krieges gegen Iran am 28. Juni 1987 die Stadt Sardasht in der iranischen Provinz West-Aserbaidschan mit chemischen Bomben aus europäischen Ländern an und forderte damit den Tod und das Leid Tausender Zivilisten. An diesem Tag schlugen 7 Senfgasbomben in der Gegend ein, 2 davon trafen den Basar der Stadt, 2 weitere ein Wohngebiet und 3 Bomben die Gärten rund um die Stadt. Die Stadt hatte 12.000 Einwohner, 110 von ihnen starben sofort, und mehr als 8.000 Menschen erlitten Komplikationen durch die chemischen Angriffe.

Europäische und amerikanische Unternehmen spielten eine sehr wichtige Rolle bei der Bereitstellung der Ausrüstung und Chemikalien, die das irakische Baath-Regime für die Herstellung und den Einsatz chemischer Kampfstoffe im aufgezwungenen Krieg benötigte. Dies war einer der Gründe für das Schweigen und die bewusste Gleichgültigkeit westlicher Regierungen und Medien gegenüber den Chemiewaffenangriffen des irakischen Baath-Regimes auf Iran während des aufgezwungenen Krieges. Dutzende Chemieunternehmen unterstützten den Irak bei der Produktion chemischer Waffen, die meisten davon stammten aus Deutschland. Verfügbare Daten deuten auf eine Beteiligung von 85 deutschen, 19 französischen, 18 britischen und 18 US-Unternehmen hin. Einer der größten Verkäufer der für die irakischen Chemiebomben benötigten Materialien war das deutsche Unternehmen „Imhausen Chemie“, und europäische, insbesondere deutsche Medien veröffentlichten zahlreiche Dokumente dazu. Verschiedene Länder exportierten Chemikalien, technische und ingenieurtechnische Ausrüstung, Bombengehäuse und Raketensprengköpfe für Chemiewaffen in den Irak und beteiligten sich an der Produktion dieser tödlichen Waffen. Bis 1991 hatte der Irak 17.602 Tonnen Chemikalien aus westlichen Ländern erhalten.

Das Ausmaß und die Intensität der Bombardierung sowie die Art der eingesetzten Chemiewaffen machten Sardasht zur ersten Stadt weltweit, die nach dem Atombombenabwurf auf Hiroshima Opfer chemischer Waffen wurde. Dies ist nicht nur ein Symbol für die Unterdrückung des iranischen Volkes, sondern auch für die zweigleisige Vorgehensweise internationaler Institutionen in dieser Hinsicht. Aus internationaler Sicht ist im Zusammenhang mit dem Chemiewaffenangriff auf Sardasht bemerkenswert, dass diese humanitäre Katastrophe, deren direkte Ursache das irakische Baath-Regime war, von den westlichen Medien mit Schweigen bedacht wurde, da der westliche Block den aufgezwungenen Krieg gegen Iran und Bagdad offen und verdeckt unterstützte.

Das Schweigen internationaler Organisationen zu diesem Verbrechen war auf die Rolle westlicher Länder bei diesem Ereignis zurückzuführen. Westliche Länder, die diese Katastrophe durch den Verkauf von Waffen, Material und Ausrüstung für Chemiewaffen an das Saddam-Regime initiierten und verursachten, versuchten, diese Katastrophe zu ignorieren, reagierten in keinster Weise und versuchten sogar, diese zu leugnen.