IRIB-Weltservice: "Sharaf al-Din war die laute Stimme des freien Willens eines Volkes"

Die Regierung der Nationalen Rettung des Jemen in Sanaa gab am Samstag in einer Erklärung den Märtyrertod des jemenitischen Premierministers und einer Gruppe von Ministern seines Kabinetts bei einem israelischen Angriff am vergangenen Donnerstag bekannt. Laut ParsToday veröffentlichte der IRIB-Weltservice nach dem Märtyrertod des jemenitischen Informationsministers bei dem israelischen Angriff folgende Erklärung:

Im Namen Gottes, des Barmherzigen

Wenn man in den Himmel schaut, ist ein heller Stern erloschen. Doch die Erde im Jemen leuchtet mit dem Glanz seines Blutes heller denn je. Es ist ein Stück Erde, dessen Name im Himmel der Ehre und Würde stärker widerhallt als unter den Menschen der Erde. Es ist die Wiege der Männer, die die Geschichte des Widerstands geprägt haben.

Seyed Hashem Sharaf al-Din, wahrer Sohn des Jemen, Hüter der Wahrheit und Bannerträger der Stimme der Unterdrückten, steht nun in den Reihen der ewigen Märtyrer. Während seines ruhmreichen Lebens nutzte er die „Feder” als „Waffe” im Bereich des Medien-Dschihads. Er stellte sich dem Arsenal der Lügen und der Verzerrungen der Wahrheit des Zionismus und der Unterstützer von Unterdrückung und Aggression entgegen und gab bis zu seinem letzten Atemzug den Kampf um die Bildung des Bewusstseins nicht auf.

Bei einem blinden und feigen Angriff zielte das kindermordende und unterdrückerische zionistische Regime auf hochrangige jemenitische Regierungsverantwortliche. Die Kugeln trafen die Körper des Premierministers sowie 8 seiner Minister und Stellvertreter. Ihre Gedanken und Ideale jedoch blieben unversehrt.

Seyed Hashem war nicht nur Informationsminister, sondern auch die laute Stimme des freien Willens eines Volkes. Sein Name ist mit den Namen der wahrheitssuchenden Generälen der Geschichte verbunden und seine Ehre ist eine Fackel des Erwachens, die Generationen aus der Dunkelheit ins Licht führen wird.

Der IRIB-Weltservice verurteilt dieses Kriegsverbrechen und den eklatanten Verstoß gegen alle humanitären Verpflichtungen aufs Schärfste. Er warnt internationale Organisationen, Menschenrechtsgruppen und freie Medien: „Das Schweigen gegenüber einem solchen Blutvergießen ist ein klares Beispiel für die Mittäterschaft an diesem Verbrechen.“

Der Jemen, dieses Land der Standhaftigkeit und des Glaubens, wird auf seinen Ruinen stehen. Aus dem reinen Blut von Märtyrern wie Seyed Hashem Sharaf al-Din werden weitere aufrechte Blumen des Widerstands erblühen. Die islamische Welt und die freien Völker der Welt werden dieses Blut nicht vergessen, sondern es zu einer Flagge machen, um den Weg der Freiheit fortzusetzen.

Friede sei mit dem, der der Rechtleitung folgt

IRIB-Weltservice