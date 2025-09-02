Präsident Pezeshkian: Iran war und ist zu einer diplomatischen Lösung des Atomstreits bereit

Beim Shanghai-Plus-Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) im chinesischen Tianjin sagte Pezeshkian am Montag: „In den letzten zwei Jahrzehnten hat die Islamische Republik Iran, obwohl sie im Rahmen ihrer gesetzlichen Rechte handelte, stets alle Anstrengungen unternommen, bestehende Unklarheiten durch Dialog und Verhandlungen zu lösen. Im vergangenen Juni wurden wir jedoch angegriffen, während die Vereinigten Staaten heuchlerisch mit Iran am Verhandlungstisch saßen. Jetzt drohen uns europäische Länder mit der Wiedereinführung internationaler Sanktionen, obwohl sie ihren Verpflichtungen weder praktisch noch effektiv nachgekommen sind. Im Gegenzug werden die nuklearen Aktivitäten der Islamischen Republik Iran strengsten internationalen Kontrollen unterzogen.“

Weiter sagte der iranische Präsident: „Aus diesem Grund erwarten wir von der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) und den unabhängigen Ländern der Welt, dass sie angesichts dieser Ungerechtigkeiten ihre wirksame und verantwortungsvolle Rolle spielen.“

Snapback-Mechanismus ist eine Quelle der Spannung

Pezeshkian fügte hinzu: „Der gescheiterte Versuch der USA und des zionistischen Regimes, militärisch zu intervenieren, hat gezeigt, dass diese Option wirkungslos ist und auf den heldenhaften Widerstand des iranischen Volkes stoßen wird. Der Rückgriff auf den sogenannten Snapback-Mechanismus wird die Situation nur verkomplizieren und die Spannungen erhöhen.“

Alle Länder sollten gleiche Rechte in der globalen Governance haben

In einem anderen Teil seiner Rede erklärte er: „Unsere Welt braucht ein neues Verständnis und einen neuen Plan für die globale Zusammenarbeit. Ein solcher Plan muss sich zunächst von der auf Macht basierenden Logik lösen und sie durch eine Logik ersetzen, die auf Gleichheit und Gerechtigkeit basiert. Alle Länder, unabhängig von ihrer Größe oder ihrem Reichtum, müssen in der globalen Governance gleiche Rechte und Vertretung genießen. Glücklicherweise basierte der vorherrschende Diskurs in den Gesprächen und Erklärungen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) dank der Aufmerksamkeit aller Mitglieder stets auf der Schaffung von Frieden und Sicherheit durch Gerechtigkeit und Entwicklung. In diesem Zusammenhang hoffen wir, dass die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) ihre Rolle in wichtigen globalen Fragen, insbesondere in jenen, die Gerechtigkeit und Entwicklung in der Welt eindeutig untergraben, stärker spielt.“