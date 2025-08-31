Präsident Pezeshkian: Iran steht dem Aggressor standhaft gegenüber/ Antizionistische Demonstrationen in Bangladesch

Auf einer Pressekonferenz zur Haltung der Regierung zur Aktivierung des Snapback-Mechanismus am Freitagabend erklärte Pezeshkian: „Iran strebt die Aktivierung des Snapback-Mechanismus keineswegs an.“

Laut ParsToday fügte er hinzu: „Es ist fragwürdig, dass einige europäische Länder, die selbst gegen viele internationale Gesetze verstoßen, uns heute vorwerfen, einen Rahmen nicht zu respektieren. Wie können wir solche Behauptungen von solchen Ländern akzeptieren?“

Pezeshkian betonte: „Wir suchen keinen Krieg, aber wenn sie angreifen wollen, werden wir ihnen standhaft entgegentreten.“

Putin: Beziehungen zwischen Russland und China sind ein stabilisierender Faktor in der Welt

In einem am Samstag von der Nachrichtenagentur Xinhua veröffentlichten Interview sagte der russische Präsident Wladimir Putin am Vorabend seines China-Besuchs: „Die Beziehungen zwischen Moskau und Peking sind ein wichtiger Faktor für die Stabilität in der Weltpolitik.“

Er betonte: „Die strategische Partnerschaft zwischen Russland und China wirkt stabilisierend. Als zwei Großmächte Eurasiens können wir den Herausforderungen und Bedrohungen, vor denen unser Kontinent und die Welt stehen, nicht gleichgültig gegenüberstehen.“

Demonstration gegen die israelische Verbrechen in Bangladesh

Laut der Nachrichtenagentur Anadolu demonstrierten am Freitag Tausende Bangladescher in der Hauptstadt Dhaka, um ihre Unterstützung für Palästina zu bekunden und weltweite Maßnahmen gegen das zionistische Regime zu fordern.

Trotz US-Drohungen: Venezuela startet Militärübungen

In Venezuela fand am Freitag trotz Drohungen der USA eine große Militärübung statt, wie Nachrichtenagenturen berichteten. Laut der Nachrichtenagentur Associated Press habe der venezolanische Präsident Nicolás Maduro die als „Revolutionäre Spezialoperationen“ bezeichnete Großübung persönlich beaufsichtigt. Sie umfasste Paraden, Schießübungen und simulierte Angriffe auf Ziele.

Der schwere Schlag des Widerstands gegen Zionisten im Gazastreifen

Wie Medien des israelischen Regimes am Freitag berichteten, kam es zu einem schwerwiegenden Sicherheitsvorfall im Gazastreifen. Demzufolge evakuierten israelische Armeehubschrauber ihre Soldaten unter schwerem Beschuss. Im Stadtteil Zeytoun sucht die israelische Armee nach vier vermissten Soldaten. Diese sollen von den Al-Qassam-Brigaden gefangen genommen worden sein.

Uljanow: Araghchis Äußerung zu europäischen Maßnahmen ist „sehr zutreffend“

Michail Uljanow, Russlands ständiger Vertreter bei internationalen Organisationen in Wien, twitterte am Freitagabend, die Einschätzung des iranischen Außenministers zum Vorgehen der Europäer, den Snapback-Mechanismus zu aktivieren, sei „sehr zutreffend“ gewesen. Das Vorgehen der drei europäischen Länder habe den Angreifer begünstigt und das Opfer geschädigt.

Araghchi reagierte in einem Post auf das Vorgehen der Europäer: „Drei europäische Länder, die Israel und die USA vertreten, haben beschlossen, voreingenommenen Druck auf das iranische Volk auszuüben. Dieses unüberlegte Vorgehen, vor dem Iran eindringlich gewarnt hat, ist unmoralisch, ungerechtfertigt und illegal.“

Der Jemen lehnt Ermordung seiner Militärkommandeure durch israelische Angriffe ab

Wie der Sender Al-Mayadeen berichtet, betonten informierte Quellen im jemenitischen Verteidigungsministerium in Sanaa am Freitag als Reaktion auf die Behauptung des zionistischen Regimes, jemenitische Militärkommandeure seien im Zuge der jüngsten Aggression gegen das Land ermordet worden, dass diese Behauptung absolut unwahr sei.

Die Quellen fügten hinzu, dass die Behauptungen des zionistischen Feindes lediglich psychologische Kriegsführung seien.

Vor UN-Vollversammlung: US-Außenministerium verweigert Palästinenservertretern massenweise Visa

Das US-Außenministerium gab am Freitag bekannt, dass es dem Chef der Palästinensischen Autonomiebehörde Mahmoud Abbas und anderen palästinensischen Diplomaten keine Visa für die Teilnahme an der UN-Generalversammlung erteilen werde. Zudem müsse man seine Bemühungen zur Gründung eines palästinensischen Staates einstellen.

China reagiert auf westliche Maßnahmen gegen Iran

In einer Erklärung teilte das chinesische Außenministerium am Freitag mit, die Wiedereinführung der Sanktionen gegen Iran im UN-Sicherheitsrat sei ein nicht konstruktiver Schritt.

In der Erklärung hieß es: „Die iranische Atomfrage befindet sich in einer sensiblen Phase und Dialog sowie Verhandlungen müssen wieder aufgenommen werden. Wir unterstützen Frieden und Dialog, um die iranische Atomfrage wieder auf den richtigen Kurs zu bringen.“

EU-Verteidigungsminister unterstützen zunehmenden Druck auf Russland

Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas kündigte am Freitag an, dass die EU-Mitglieder nach einem Waffenstillstand den Druck auf Russland erhöhen und ukrainische Truppen ausbilden würden.

Sie betonte, dass dieser Schritt Teil der westlichen Sicherheitsgarantien sei, die zur Erreichung eines möglichen Waffenstillstands in der Ukraine führen würden.