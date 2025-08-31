Großbritannien, Frankreich und Deutschland, die drei europäischen Mitglieder des JCPOA, haben dem UN-Sicherheitsrat am Donnerstag offiziell eine „Mitteilung“ zur Aktivierung des Snapback-Mechanismus zur Wiedereinführung von Sanktionen gegen Iran übermittelt. Eine Bewertung der Leistung der EU im JCPOA-Fall zeigt, dass sie ihre rechtlichen Versprechen zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen Irans nicht erfüllt hat. Durch die vollständige Einhaltung der US-Sanktionen hat sie auch den angeblichen Mechanismus zur Neutralisierung dieser Sanktionen (INSTEX) zu einem ineffektiven Instrument gemacht. Laut ParsToday betonten iranische X-Nutzer, dass die Maßnahmen der EU-Troika nicht nur eine zerstörerische Wirkung auf den nationalen Willen haben, sondern wie in der Vergangenheit auch als treibende Kraft für den Fortschritt und die Autarkie des Landes wirken werden.

Eine X-Nutzerin namens Iranian Girl schrieb dazu: „Europa blieb nur formal im JCPOA. Nach dem Austritt der USA setzte es die Sanktionen um und hob das Waffenembargo vor zwei Jahren nicht auf, und das ohne einen Mechanismus oder eine andere Rechtsgrundlage. Europas rechtliche Verpflichtungen sind so wertlos wie eine Ziegennase.“

Ein anderer X-Nutzer namens Javad Zanganeh schrieb: „Jahrelang haben die Feinde Irans versucht, die Iranerinnen und Iraner durch Sanktionen, Drohungen und Druck in die Knie zu zwingen. Aber sie wissen nicht, dass dieses Land jedes Mal stolzer aus der Not hervorgegangen ist. Das Geheimnis dieses Sieges ist nichts anderes als Einheit und Solidarität. Wenn wir, das iranische Volk, zusammenstehen, kann uns keine Macht besiegen.“

Zahra Zare sagte ebenfalls: „Der Westen bietet uns nur zwei Optionen: Sanktionen und Kapitulation. Aber Iran muss einen dritten Weg wählen: Unabhängigkeit und Fortschritt in der realen Welt.“

Eine Nutzerin namens Reyhana wies zudem darauf hin, dass der Snapback-Mechanismus eine Rückkehr zu den Sanktionen der Vergangenheit bedeute. Sie schrieb: „Haben wir nicht im Schatten der Sanktionen Nuklearwissenschaft, Nanotechnologie, komplexe Medikamente und Präzisionsraketen entwickelt? Sanktionen gegen Iran bedeuten eine Zwangsuniversität der Autarkie.“

Eine andere X-Nutzerin namens Motahreh Farkhari schrieb: „Irans Feinde haben unsere Atomwissenschaftler ermordet, aber die friedliche Atomindustrie Irans hat überlebt. Das bedeutet, dass die Macht der iranischen Nation größer ist als Mord und Sanktionen.“

Mohammad Sadegh Shahbazi ist ebenfalls dieser Meinung: „Die Iraner haben die Erfahrung gemacht, dass sie, anstatt auf einige europäische Länder zu schauen, von innen heraus stark werden und versuchen sollten, Sanktionen zu neutralisieren und Schwachstellen zu beseitigen.“

Die iranische X-Nutzerin Fatemeh Roshandel schrieb: „Die Sanktionen und Drohungen des Westens sind eine Chance, die Abhängigkeit zu überwinden und sich in Richtung Macht und Eigenständigkeit zu bewegen. Ein starker Iran bedeutet Sicherheit, Wirtschaft und einheimische Wissenschaft. Wer sich gegen die Nation stellt, ist ein Verlierer.“

Nader Namdar schrieb auch, dass die westlichen Länder auf Sanktionen basieren, weshalb sie Iran gegenüber ständig feindselig eingestellt sind und ihre Verpflichtungen nicht einhalten.

Mostafa bezog sich auf den 12-tägigen Krieg des zionistischen Regimes gegen Iran und schrieb: „Der 12-tägige Krieg hat gezeigt, dass Iran die führende Militärmacht in der Region ist. Diese militärischen Erfolge wurden von der iranischen Jugend unter diesen Sanktionen erzielt.“