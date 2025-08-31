Nachrichten | Iran: Bestrebungen der E3 zur Wiederbelebung der UN-Resolutionen sind ungültig / Jemen berichtet von nachrichtendienstlicher Niederlage

Wie IRNA berichtet, schrieb Seyed Abbas Araghchi, Außenminister der Islamischen Republik Iran, am Freitag in einem Brief an Kaja Kallas, die EU-Außenbeauftragte und Koordinatorin der JCPOA-Gemeinsamen Kommission:

„Etwaige Versuche der E3, die durch Resolution 2231 (2015) aufgehobenen Resolutionen des UN-Sicherheitsrates wiederherzustellen, sind ungültig und wirkungslos. Diese Resolution muss gemäß ihrem Zeitplan am 18. Oktober 2025 auslaufen.“ Er forderte die Europäische Union auf, selektive Interpretationen zu unterlassen und sich für die Förderung echter Diplomatie und den Erhalt des Multilateralismus einzusetzen.

Zugleich betonte Araghchi in einem Schreiben an den Sicherheitsrat und den UN-Generalsekretär, dass die Fehlinterpretationen der E3 über den Streitbeilegungsmechanismus des JCPOA und über Fragen im Zusammenhang mit Resolution 2231 inakzeptabel seien. „Wir fordern alle Mitglieder des Sicherheitsrates auf, politischem Täuschungsmanöver eine Absage zu erteilen und sich für die Wahrung der Integrität des Völkerrechts sowie der Autorität des Sicherheitsrates einzusetzen. Der Weg nach vorn liegt im gegenseitigen Respekt, nicht im Zwang.“

Russland: Aktivierung des Snapback war ein großer Fehler Europas

Mikhail Uljanow, ständiger Vertreter Russlands bei den internationalen Organisationen in Wien, erklärte, dass die offizielle Ankündigung der E3-Außenminister zur Aktivierung des Snapback-Mechanismus und zur Wiedereinsetzung der Sanktionen gegen Iran ein schwerwiegender Fehler sei. In seinem Telegram-Kanal schrieb er am Donnerstag, dieser Schritt sei ein weiterer unverantwortlicher Akt der E3, der die Lage in eine vollständige Sackgasse geführt habe.

US-Truppen an Kriegsverbrechen in Gaza beteiligt

Human Rights Watch berichtete, dass die israelische Armee bei ihren Militäroperationen in Gaza nicht allein handelt. Berichte bestätigen die Beteiligung von US-Streitkräften an den Operationen. Die internationale Organisation warnte, dass US-Militärangehörige aufgrund ihrer Zusammenarbeit mit israelischen Kräften bei der Begehung von Kriegsverbrechen in Gaza möglicherweise rechtlich zur Verantwortung gezogen werden könnten.

Russland greift ukrainische Drohnenfabrik an

Russische Streitkräfte griffen die türkische Bayraktar-Drohnenfabrik in Kiew an – bereits der vierte Angriff auf diese Anlage innerhalb von sechs Monaten. Nach Angaben ukrainischer Behörden wurde die Fabrik nach dem Einschlag von zwei russischen ballistischen „Iskander-M“-Raketen von einem Großbrand erfasst.

Weißes Haus schweigt zu möglichem Militäreinsatz gegen Venezuela

Karoline Leavitt, Sprecherin des Weißen Hauses, vermied eine klare Antwort auf die Frage, ob die USA möglicherweise militärische Gewalt gegen Venezuela einsetzen könnten. Sie behauptete: „Die Regierung von Nicolás Maduro ist keine legitime Regierung Venezuelas. Es handelt sich um ein Drogen- und Terror-Kartell.“

US-Botschafter entschuldigt sich für Beleidigung libanesischer Journalisten

Thomas Barrack, US-Botschafter in der Türkei und Sondergesandter der USA für Syrien, der zeitweise auch als US-Vertreter im Libanon tätig war, entschuldigte sich für die Verwendung des Ausdrucks „animalisch“ bei einem Auftritt vor Journalisten in Libanon. Barrack erklärte, er habe den Begriff nicht in abwertender Absicht genutzt, sondern damit zu Ruhe, Geduld, Freundlichkeit und Zivilität aufrufen wollen. Dennoch räumte er ein, dass die Äußerung unangebracht gewesen sei, insbesondere während die Medien lediglich ihre Arbeit verrichteten.

Ansarollah Jemens: Angriff auf Jemen offenbart nachrichtendienstliche und militärische Niederlage der Zionisten

Das Politbüro der jemenitischen Ansarollah-Bewegung veröffentlichte eine Erklärung als Reaktion auf die jüngsten israelischen Angriffe auf jemenitisches Territorium. Darin heißt es, dass der Angriff auf Sanaa der zweite Übergriff innerhalb weniger als einer Woche sei und einen klaren Bruch des Völkerrechts darstelle.

Ansarollah betonte, der Feind habe erneut sein nachrichtendienstliches und militärisches Versagen bewiesen und die Effektivität der anhaltenden jemenitischen Operationen offengelegt. Die Haltung Jemens zur Unterstützung des palästinensischen Volkes und zur Solidarität mit Gaza werde durch die Eskalation der israelischen Angriffe weder gestoppt noch geschwächt.