Araghchi: Sicherheitsrat soll unzulässigen politischen Täuschungsmanövern eine Absage erteilen – Iran steht stets für Diplomatie offen

Die drei europäischen JCPOA-Mitgliedsstaaten – Großbritannien, Frankreich und Deutschland – hatten am Donnerstagmorgen offiziell eine Mitteilung zur Aktivierung des sogenannten „Snapback“-Mechanismus zur Wiedereinführung von Sanktionen gegen Iran an den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen übermittelt. Diese Staaten, die ihre Verpflichtungen aus dem JCPOA bislang nicht erfüllt haben, erklärten zugleich, sie seien in den kommenden 30 Tagen zu Gesprächen mit der Islamischen Republik Iran über das Nuklearabkommen bereit, um den Rückfall der Sanktionen zu verhindern.

Wie IRNA berichtet, schrieb Seyed Abbas Araghchi, Außenminister der Islamischen Republik Iran, in einem Brief an den Sicherheitsrat und den Generalsekretär der Vereinten Nationen, dass die Interpretation der E3 vom Streitbeilegungsmechanismus sowie zugehörige Themen im Rahmen von Resolution 2231 auf falschen Annahmen beruhe. Er forderte alle Mitglieder des Sicherheitsrates auf, derartigen unzulässigen politischen Manövern eine klare Absage zu erteilen.

In seinem Schreiben an Eloy Alfaro de Alba, den amtierenden Präsidenten des Sicherheitsrates, und an UN-Generalsekretär António Guterres betonte Araghchi: „Wir appellieren an alle Mitglieder des Sicherheitsrates, die Integrität des Völkerrechts und die Autorität des Rates zu wahren. Der richtige Weg liegt im gegenseitigen Respekt, nicht im Zwang.“

Er führte weiter aus: „Ein solches Vorgehen kann keinesfalls mit Verweis auf die völlig legitimen und rechtmäßigen Ausgleichsmaßnahmen der Islamischen Republik Iran gerechtfertigt werden, die schrittweise, verhältnismäßig und in vollständiger Übereinstimmung mit den im JCPOA festgelegten Verfahren und Rechten umgesetzt wurden. Das Schreiben der E3 legt im Gegenteil unfreiwillig zwei wesentliche Schwächen in ihrer Argumentation offen, die einer möglichen Berufung auf das sogenannte ‚automatische Zurückkehren der Sanktionen‘ zugrunde liegen.“

Resolution 2231 muss am ‚Ablauftag‘ enden

Araghchi unterstrich in dem Brief: „Die Islamische Republik Iran fordert den Sicherheitsrat auf, die in Resolution 2231 festgelegten verbindlichen Zeitpläne vollständig einzuhalten, sodass deren Bestimmungen wie vorgesehen enden. Dies würde den Weg für die Wiederaufnahme diplomatischer Kontakte in einem konstruktiveren Klima frei von Zwang und Drohungen ebnen.“

Iran steht stets für Diplomatie offen

Der iranische Außenminister bekräftigte außerdem: „Die Islamische Republik Iran ist fest davon überzeugt, dass Diplomatie weiterhin der wirksamste und effizienteste Weg zur Beilegung von Differenzen ist.“

In einem weiteren Schreiben an Kaja Kallas, die Hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik und Koordinatorin der Gemeinsamen JCPOA-Kommission, erklärte Araghchi: „Jegliche Versuche der E3, die vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen gemäß Resolution 2231 (2015) aufgehobenen Resolutionen wiederzubeleben, sind null und nichtig. Diese Resolution muss gemäß ihrem eigenen Zeitplan am 18. Oktober 2025 auslaufen.“