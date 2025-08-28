Alawitischer politischer Rat in West- und Zentralsyrien steht kurz vor der Gründung

Laut einem Bericht der internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) haben Quellen, die mit der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte in Verbindung stehen, bekannt gegeben, dass bald eine neue politische Einheit vorgestellt wird, die von einer Reihe von Persönlichkeiten der alawitischen Gemeinde in Syrien gegründet wurde. Diese Einheit wird als „Politischer Rat für West- und Zentralsyrien“ bezeichnet.

Nach Angaben dieser Quellen erfolgt dieser Schritt im Rahmen von Bemühungen, eine föderale politische Struktur auf der Grundlage von rechtlichen und geografischen Kriterien zu schaffen, die die Provinzen Latakia, Tartus und Teile von Homs und Hama umfasst.

Ziel dieser Initiative ist es, ein ziviles und säkulares Modell zu etablieren, das auf Gerechtigkeit, Staatsbürgerschaft und Menschenrechten basiert; ein Modell, das sich den Prinzipien des Föderalismus und den Rechten aller ethnischen und religiösen Gruppen verpflichtet.

Gemäß den Informationen der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte beabsichtigt der Rat, transparente Vorschriften für Exekutiv-, Legislativ- und Justizorgane zu entwickeln und die Beteiligung aller Gruppen am politischen Prozess unter Einhaltung der Kriterien für Transparenz und Rechenschaftspflicht zu gewährleisten. Auch die Bewältigung der Übergangsjustiz, einschließlich der Überweisung von Fällen von Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen an den Internationalen Strafgerichtshof, die Einleitung notwendiger Ermittlungen und die mögliche Einrichtung eines Sondergerichts für Syrien unter Beteiligung syrischer und internationaler Richter, wurden als weitere Ziele dieses Rates angekündigt. Lokale und internationale Medien sollen den Verlauf dieser Maßnahmen verfolgen.

Es ist erwähnenswert, dass die Küstenregion Syriens am 6. März letzten Jahres Zeuge eines der blutigsten Ereignisse nach dem Fall der Regierung von Bashar al-Assad war, das das Leben von Hunderten von Zivilisten forderte.