Yahya Sari: Wir haben den Flughafen Al-Lud mit der Rakete „Palästina-2“ angegriffen

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Mehr, der sich auf Al-Masirah bezieht, sagte Yahya Sari, der Sprecher der jemenitischen Streitkräfte: „Die Raketeneinheit der jemenitischen Streitkräfte hat im Rahmen einer Spezialoperation den Flughafen Al-Lud im besetzten Gebiet Jaffa mit der hyperschallschnellen ballistischen Rakete Palästina-2 angegriffen.“

Er fügte hinzu: „Diese Operation war erfolgreich und ließ Millionen von Zionisten in Schutzräume fliehen, was zu einer Einstellung des Flugverkehrs führte.“

Yahya Sari betonte: „Diese Operation wurde zur Unterstützung des unterdrückten palästinensischen Volkes und seiner Kämpfer sowie als Reaktion auf die Verbrechen des Massengenozids und der Aushungerung der Bewohner Gazas durch den israelischen Feind durchgeführt.“

Der Sprecher der jemenitischen Streitkräfte erklärte: „Die Anerkennung der Leiden unserer Brüder in Gaza durch die Welt aufgrund von Hunger, Blockade und Angriffen legt eine große religiöse und historische Verantwortung auf die arabische und islamische Umma. Die islamische Umma muss sich aus religiöser, menschlicher und moralischer Sicht für die Beendigung des Hungers, die Aufhebung der Blockade und die Einstellung der Angriffe auf Gaza einsetzen.“

Yahya Sari sagte: „Jemen wird, unabhängig von den Herausforderungen oder Konsequenzen, seine Position zur Unterstützung Gazas nicht aufgeben, solange die Blockade nicht aufgehoben und die Angriffe nicht eingestellt werden.“