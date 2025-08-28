Iran im Mittelpunkt des Treffens zwischen den Außenministern der USA und des zionistischen Regimes

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA, der sich auf den katarischen Sender Al Jazeera bezieht, behauptete Gideon Saar bei einem Treffen mit dem US-Außenminister Marco Rubio in Washington: „Es wird niemals einen Staat namens Palästina geben.“

Auf der anderen Seite erklärte der Außenminister des zionistischen Regimes, dass die beiden Seiten bei dem Treffen die Entwicklungen des Krieges in Gaza vor der UN-Generalversammlung erörterten und auch die Akte Iran sowie die Wege der Zusammenarbeit zwischen Washington und Tel Aviv diskutierten, um den angeblichen „Bedrohungen durch Iran“ entgegenzuwirken.

Saar dankte den USA auch für ihre Haltung zur Unterstützung des zionistischen Regimes.