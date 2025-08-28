Gharibabadi: Europa hat keine rechtliche Grundlage für die Anwendung des Snapback-Mechanismus / Der Inspektionsprozess hat nicht begonnen

Nach einem Bericht der internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) sagte der stellvertretende iranische Außenminister Kazem Gharibabadi am Mittwochabend in Bezug auf sein gestriges Treffen mit dem stellvertretenden Außenminister für politische Angelegenheiten Majid Takht-Ravanchi und Vertretern der drei europäischen Länder — Großbritannien, Deutschland und Frankreich — sowie dem Vertreter der Europäischen Union in Genf: „Wir hatten lange Verhandlungen mit den europäischen Parteien und dem EU-Vertreter, und der Hauptfokus der Gespräche lag auf der Resolution 2231 des Sicherheitsrates, einem Thema, zu dem die Europäer in letzter Zeit Kommentare abgeben.“

Der stellvertretende Außenminister fügte hinzu: „Diese Themen wurden ausführlich und detailliert diskutiert. Wir haben den europäischen Parteien aus rechtlicher Sicht klar erklärt, dass sie keine rechtliche Position oder Grundlage haben, um den Snapback-Mechanismus zu aktivieren, und wir haben ihnen dieses Thema vollständig erläutert.“

Der hochrangige iranische Diplomat wies auf die Leistung der Europäer in den vergangenen Jahren hin und bemerkte: „Obwohl sie eine andere Ansicht haben, ist die Realität, dass die Europäer das JCPOA sieben Jahre lang nicht umgesetzt haben. Dennoch behaupten sie mit aller Dreistigkeit, dass sie ihre Verpflichtungen erfüllt haben. Wir haben ihnen gesagt, dass sie, wenn sie das JCPOA wirklich umgesetzt haben, einen Bericht vorlegen sollen, der zeigt, welche Maßnahmen sie ergriffen haben. Die vorhandenen Indikatoren und Informationen deuten darauf hin, dass Europa das JCPOA in den letzten sieben Jahren nicht nur nicht umgesetzt hat, sondern sogar neue Sanktionen verhängt hat. Das jüngste Beispiel für diese Sanktionen wurde vor einigen Monaten gegen die iranische Schifffahrts- und Luftfahrtindustrie verhängt.“

Gharibabadi betonte in einem Interview mit den staatlichen Medien: „Aus rechtlicher Sicht haben diese Länder kein Recht, den Snapback-Mechanismus zu nutzen.“

Er sagte: „Die Europäer hatten vor einem Monat die Idee einer Verlängerung vorgeschlagen, aber wir haben sie daran erinnert, dass die Zuständigkeit für dieses Thema beim Sicherheitsrat der Vereinten Nationen liegt und jede Entscheidung in diesem Rahmen getroffen werden muss.“

Unter Bezugnahme auf die gemeinsame Position Russlands und Chinas im Sicherheitsrat fügte er hinzu: „Wir haben den europäischen Parteien klargemacht, dass die Islamische Republik Iran angemessen reagieren wird, wenn sie diesen Weg missbrauchen und die guten Absichten und diplomatischen Bemühungen Irans ignorieren. Wenn sie ein Schreiben senden, wird der Iran seine Warnungen und Gegenmaßnahmen ebenfalls dem Sicherheitsrat vorlegen.“

Gharibabadi warnte außerdem: „Sollte eine solche Maßnahme ergriffen werden, wird die derzeitige Zusammenarbeit Irans mit der Internationalen Atomenergie-Organisation eingestellt, und es wird keinen Sinn mehr haben, die Interaktion fortzusetzen. In dieser Situation wird sich Europa ebenfalls aus dem Dialog mit dem Iran zurückziehen und muss sich ausschließlich mit den Mitgliedern des Sicherheitsrates in Verhandlungen begeben.“

Gleichzeitig betonte er: „Irans Bereitschaft zur Interaktion und zur Fortsetzung diplomatischer Kontakte besteht weiterhin. Die Wahl liegt bei den Europäern: Entweder sie wählen den Weg der Konfrontation oder den Weg der Interaktion und Zusammenarbeit. Wenn sie den Weg des rechtlichen und politischen Missbrauchs wählen, wird der Iran angemessen reagieren. Wir hoffen, dass das Vorgehen der Europäer klug und auf Diplomatie basiert.“

In einem anderen Teil seiner Rede ging der stellvertretende Außenminister auf das Thema der Inspektionen ein und sagte: „Die Behauptungen über die Wiederaufnahme des Inspektionsprozesses im Iran sind falsch. Das Gesetz des islamischen Parlaments in dieser Hinsicht ist klar. Die Anwesenheit einiger Inspektoren der Agentur erfolgt ausschließlich mit legalen Genehmigungen und zur Überwachung des Brennstoffwechsels und der -beladung des Bushehr-Kraftwerks, was auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen Iran und Russland und mit der Verpflichtung zur Überwachung durch die Agentur erfolgt. Wenn diese Inspektion nicht durchgeführt wird, wird der Betrieb des Kraftwerks gestört.“

Er fügte hinzu: „Die Hauptentscheidung über die Interaktion mit der Agentur liegt beim Obersten Nationalen Sicherheitsrat, und jede mögliche Vereinbarung muss diesen legalen Weg durchlaufen. Die Verhandlungen mit der Agentur zur Festlegung neuer Regelungen sind im Gange, aber es wurde noch kein endgültiger Text finalisiert, und es wurden lediglich Ideen zwischen den beiden Seiten ausgetauscht. Die prinzipiellen Positionen Irans müssen in jeder Vereinbarung berücksichtigt werden.“

Gharibabadi wies abschließend darauf hin: „Bis jetzt wurde kein neuer Inspektionsprozess begonnen, und nur der spezielle Fall des Bushehr-Kraftwerks wurde gemäß dem Gesetz durchgeführt. Wenn die Europäer eine politische Maßnahme ergreifen, werden auch die laufenden Gespräche mit der Agentur beeinträchtigt.“