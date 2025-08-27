Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf France 24 hat Dänemark den US-Geschäftsträger einbestellt, nachdem Berichte über die Anwesenheit von Beamten aus dem Umfeld von US-Präsident Donald Trump in der autonomen Region Grönland auftauchten, um Informationen zu sammeln und sich möglicherweise einzumischen.

Trump hat seit seiner Rückkehr ins Weiße Haus im Januar wiederholt offen erklärt, dass die USA diese strategisch wichtige und ressourcenreiche Insel aus Sicherheitsgründen benötigen und hat die Anwendung von Gewalt zur Besetzung der Insel nicht ausgeschlossen!

Laut einer im Januar durchgeführten Umfrage möchte die Mehrheit der 57.000 Einwohner Grönlands die Unabhängigkeit von Dänemark, aber gleichzeitig nicht Teil der USA werden.

Das dänische Staatsfernsehen berichtete heute, dass mindestens drei US-Beamte aus dem Umfeld von Trump kürzlich in Grönland gesehen wurden, wo sie Informationen über vergangene Streitigkeiten und Spannungen zwischen Grönland und Dänemark sammelten, einschließlich der Zwangstrennung grönländischer Kinder von ihren Familien und des Skandals der Zwangssterilisation.

Lars Løkke Rasmussen, der dänische Außenminister, sagte der AFP: „Wir sind uns des anhaltenden Interesses ausländischer Akteure an Grönland und seiner Stellung im dänischen Königreich bewusst. Daher ist es nicht überraschend, dass wir Versuche von außen sehen, die Zukunft des dänischen Königreichs in naher Zukunft zu beeinflussen. Natürlich wäre jeder Versuch, sich in die inneren Angelegenheiten des Königreichs einzumischen, inakzeptabel.“