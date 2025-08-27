Absage der Reise des US-Gesandten in den Südlibanon aus Angst vor öffentlichen Protesten

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Mayadeen hat Tom Barrack, der US-Gesandte, seine Reise nach Tyros und Al-Khiyam im Südlibanon abgesagt. Diese Maßnahme Barracks wurde aus Angst vor einer Eskalation der öffentlichen Proteste in diesen Gebieten ergriffen.

Einige Stunden zuvor hatte der Korrespondent von Al Mayadeen über eine Protestkundgebung in der Stadt Al-Khiyam berichtet, die sich gegen die Einmischungen der USA in den Libanon richtete und mit dem Besuch der amerikanischen Delegation in der Region zusammenfiel.

Nachrichtenagenturen veröffentlichten auch ein Video, das zeigt, wie Barrack mit einem Militärhubschrauber den Luftraum des Südlibanon patrouilliert.

Dies geschieht, während die libanesischen Behörden nicht auf die Einmischungen der USA in die inneren Angelegenheiten des Landes, einschließlich der Waffen der Widerstandsbewegung, reagieren.