Indien verurteilt die Tötung palästinensischer Journalisten durch Zionisten

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den Nachrichtensender „Russia Today“ verurteilte Randhir Jaiswal, der Sprecher des indischen Außenministeriums, die Tötung palästinensischer Journalisten durch das zionistische Regime während des Angriffs auf das Nasser-Krankenhaus im Gazastreifen.

Bei den Angriffen des zionistischen Regimes auf ein Krankenhaus in Gaza am Montag kamen mindestens 15 Menschen ums Leben, darunter 6 Journalisten.

Das staatliche Medienbüro Palästinas in Gaza gab bekannt, dass mit dem Tod dieser vier Journalisten die Zahl der getöteten Journalisten in Gaza auf 246 gestiegen ist.

Am Samstag hatte das staatliche Medienbüro Palästinas in Gaza in einer Erklärung mitgeteilt, dass „Khaled Mohammad al-Madhoun“, der als Pressefotograf für das palästinensische Fernsehen arbeitete, bei einem zionistischen Angriff getötet wurde.

Die Ermordung von Journalisten und Medienschaffenden seit Beginn des Völkermordkrieges des zionistischen Regimes gegen den Gazastreifen ist Teil der systematischen Verbrechen des zionistischen Regimes gegen zivile Teams, mit dem Ziel, die Fakten zu verschleiern und die Enthüllung der Verbrechen dieses Regimes vor der Welt zu verhindern.

Laut palästinensischen Beamten war „Hossam al-Masri“, einer der in den Angriffen getöteten Journalisten, ein Kameramann für Reuters. Maryam Abu Daka arbeitete ebenfalls für die Nachrichtenagentur Associated Press.