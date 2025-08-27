Aufgrund der Vernachlässigung durch die libanesische Regierung; Hisbollah beginnt den Wiederaufbau von Dahiyeh

chts der Vernachlässigung durch die libanesische Regierung beim Wiederaufbau der vom Krieg beschädigten Gebiete mit den Vorbereitungen für den Wiederaufbau der beschädigten Gebiete von Dahiyeh in Beirut begonnen hat.

Laut der Nachrichtenagentur ABNA berichtete die Zeitung Al-Akhbar, dass die Hisbollah, nachdem sie die Vernachlässigung und Politisierung des Wiederaufbauprozesses der vom Krieg beschädigten Gebiete durch die libanesische Regierung beobachtet hatte, beschlossen hat, die Wiederaufbauarbeiten mit privaten Geldern über das Unternehmen „Waad“ zu beginnen.

In diesem Zusammenhang wird erwartet, dass die Partei über ihre entsprechenden Institutionen und Organisationen wie „Jihad al-Bina“ und „Waad“ die Wiederaufbauarbeiten in der südlichen Dahiyeh und den vom Krieg beschädigten Gebieten, mit Ausnahme des Streifens der Grenzstädte, in der ersten Phase mit einem Budget von über einer Milliarde Dollar beginnen wird. Danach werden zwei weitere Wiederaufbauphasen durchgeführt, die jeweils eine Milliarde Dollar kosten werden.

Dies geschah mehr als acht Monate nach dem Ende der Aggression und nachdem die Hisbollah den Wiederaufbau von rund 402.000 Wohneinheiten mit Kosten von über 1,1 Milliarden Dollar finanziert hatte. Die Hisbollah hat auch die logistische und operative Unterstützung für die Trümmerbeseitigung von 90% der zerstörten Gebäude, mit Ausnahme der Grenzgebiete, auf die Tagesordnung gesetzt.