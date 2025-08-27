Verteidigungsminister des zionistischen Regimes: Wir ziehen uns nicht vom Berg Sheikh in Syrien zurück/ Wir werden die Drusen weiterhin unterstützen

Laut der Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) hat Israel Katz, der Verteidigungsminister des zionistischen Regimes, angekündigt, dass die Streitkräfte dieses Regimes auf dem Berg Sheikh und in der Pufferzone bleiben werden, um die zionistischen Siedlungen zu schützen.

Katz schrieb in einer Nachricht auf der Plattform „X“: „Die Armee wird auf dem Berg Sheikh und in der Pufferzone stationiert bleiben, da dieses Gebiet für den Schutz der Siedlungen in den Golanhöhen und in Galiläa vor möglichen Bedrohungen aus Syrien unerlässlich ist. Diese Entscheidung ist eine der wichtigsten Lehren aus den Ereignissen vom 7. Oktober.“

Er betonte auch, dass Israel die drusische Gemeinschaft in Syrien weiterhin unterstützen werde.

In diesem Zusammenhang haben die Kräfte des zionistischen Regimes begonnen, ihre militärischen Stellungen im Dorf Rahle in der Region des Berges Sheikh zu festigen. Dieses Dorf überblickt drei wichtige Routen, die Damaskus mit Baalbek und Beirut verbinden. Mit dieser Maßnahme befinden sich die Besatzungstruppen nun nur noch 20 Kilometer von Damaskus, 50 Kilometer von Baalbek und 60 Kilometer von Beirut entfernt.