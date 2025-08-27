Protestkundgebung im Südlibanon zeitgleich mit dem Besuch des US-Vertreters in der Region

Laut der Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) versammelte sich eine Reihe von Bewohnern des Südlibanon auf dem Platz der Stadt „Al-Khiyam“ und drückte bei einer Protestkundgebung, bei der sie die Flaggen der Hisbollah hissten, ihre Ablehnung der Positionen der Vereinigten Staaten und des Besuchs von „Thomas Barrack“, dem Sondergesandten der USA für den Libanon und Syrien, in der Region aus.

Thomas Barrack traf mit einem Hubschrauber in einer Kaserne in der Stadt Marjayoun ein. Gleichzeitig wurden Kräfte der libanesischen Armee in der Region und am nördlichen Eingang der Stadt Al-Khiyam stationiert, um die notwendige Sicherheit während dieses Besuchs zu gewährleisten.

Dieses Ereignis findet vor dem Hintergrund von Aufrufen zu Protestdemonstrationen statt, und Berichte deuten darauf hin, dass der amerikanische Vertreter beabsichtigt, mehrere Dörfer im Süden mit einem Hubschrauber zu besuchen.

Es ist erwähnenswert, dass „Thomas Barrack“, der Sondergesandte der USA für den Libanon und Syrien, kürzlich Journalisten auf einer Pressekonferenz, die nach seinem Treffen mit dem libanesischen Präsidenten „Joseph Aoun“ stattfand, beleidigte. Er forderte die Journalisten auf, sich zivilisiert zu verhalten und nicht wie Tiere zu sein!

Der amerikanische Gesandte sagte dreist zu den Journalisten: „Wenn Chaos und Unruhe wie bei Tieren herrschen, werden wir von hier gehen. Wenn Sie wissen wollen, was passiert, müssen Sie sich zivilisiert verhalten. Das ist das Problem der Region; glauben Sie, dass wir uns darüber freuen und froh sind, hier zu sein?“