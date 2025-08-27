  1. Home
Israelische Armee wirft Drohflugblätter in der Region Al-Adisa im Südlibanon ab

27 August 2025 - 12:52
Source: ABNA
Die Armee des zionistischen Regimes hat Papierflugblätter in der Region „Al-Adisa“ im Südlibanon abgeworfen.

Laut der Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) berichtete der Korrespondent des Senders „Al-Nashra“ im Südlibanon, dass die Armee des zionistischen Regimes Papierflugblätter in der Region „Al-Adisa“ im Südlibanon abgeworfen hat.

Diese Flugblätter enthalten direkte Drohungen gegen einen der Anwohner.

Diese Maßnahme ist eine Fortsetzung der Grenzspannungen zwischen dem Libanon und dem zionistischen Regime und hat Besorgnis unter den Bewohnern der Region ausgelöst.

Eine offizielle Reaktion der libanesischen Behörden auf diese Bedrohung liegt noch nicht vor.

