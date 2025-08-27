Israelische Fluggesellschaft erleidet 10 Millionen Dollar Schaden im Krieg mit Iran

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Mayadeen hat die israelische Fluggesellschaft „Israir“ im zweiten Quartal 2025 einen finanziellen Verlust von rund 10,4 Millionen Dollar erlitten, was auf die Einstellung ihrer Flüge infolge des Krieges gegen den Iran zurückzuführen ist, so die israelische Website „Calcalist“.

Dies steht im Gegensatz zum Vorjahreszeitraum, in dem die Fluggesellschaft einen Gewinn von über 7 Millionen Dollar verzeichnete.

Das Unternehmen, das Rami Levy gehört, erklärte, dass der Angriff des zionistischen Regimes auf den Iran und die Vergeltung Irans mit Raketen auf militärische und strategische Ziele und Infrastrukturen des zionistischen Regimes im Rahmen der Operation „Wahre Verheißung 3“ zu einem Gewinnrückgang des Unternehmens um 7,5 Millionen Schekel, was etwa 2,24 Millionen US-Dollar entspricht, beigetragen hat. Auch die Erhöhung der finanziellen Ausgaben auf 7,4 Millionen Dollar trug dazu bei, den Gewinn in einen Verlust umzuwandeln.