Erklärung des iranischen Außenministeriums zur Herabstufung der diplomatischen Beziehungen Australiens zu Teheran

Laut der Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) bedauert das Außenministerium der Islamischen Republik Iran in einer Erklärung die Entscheidung der australischen Regierung, den iranischen Botschafter und mehrere Diplomaten aufzufordern, das Land zu verlassen, und hält diese Entscheidung für ungerechtfertigt und im Widerspruch zur Tradition der diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern.

Der Text der Erklärung lautet:

„Das Außenministerium lehnt die gegen den Iran erhobene Anschuldigung der Förderung von Antisemitismus vollständig ab und lenkt die Aufmerksamkeit der australischen Regierung auf die historische und dokumentierte Tatsache, dass das Phänomen des Antisemitismus im Wesentlichen ein westlich-europäisches Phänomen ist, das sich in verschiedenen Formen zu unterschiedlichen Zeiten manifestiert hat. Dennoch wurde dieses Konzept in den letzten Jahren missbraucht, um jeglichen Protest gegen die Besatzung, Apartheid und den Völkermord an den Palästinensern zu unterdrücken.

Die Islamische Republik Iran verurteilt die abscheulichen Verbrechen und den anhaltenden Völkermord in Gaza, erinnert an die Verantwortung aller Befürworter und Rechtfertiger dieser Verbrechen und bewertet die Maßnahme der australischen Regierung, den Iran zu beschuldigen und die langjährigen diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern ins Visier zu nehmen, als Teil der Politik des israelischen Regimes, um die öffentliche Meinung von der Völkermordkatastrophe im besetzten Palästina abzulenken und die Spannungen in der Region zu erhöhen.

Das Außenministerium der Islamischen Republik Iran behält sich das Recht auf Gegenmaßnahmen vor, fordert die australische Seite auf, diese falsche Entscheidung zu überdenken, und macht die australische Regierung für die Folgen dieser Entscheidung verantwortlich, einschließlich der Probleme, die sie für die gebildete iranische Gemeinschaft in diesem Land schaffen wird.“