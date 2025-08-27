Verteidigungsminister: Irans militärische Fähigkeiten haben die Verletzlichkeit Israels bewiesen

Laut der internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) fand ein gemeinsames Treffen des Verteidigungsministers mit Mitgliedern der Kommission für nationale Sicherheit und Außenpolitik sowie den Vorsitzenden der Ausschüsse des Islamischen Parlaments statt. Amir Aziz Nasirzadeh betonte bei dem Treffen mit der Kommission für nationale Sicherheit und Außenpolitik und den Vorsitzenden der Majlis-Ausschüsse unter Verweis auf die Errungenschaften der Verteidigungsindustrie: „Im Rahmen der Anweisungen des Obersten Befehlshabers zur Aufrechterhaltung und ständigen Steigerung der Bereitschaft zur Bewältigung der Bedrohungen durch Feinde haben die Streitkräfte mit einem Geist des Selbstvertrauens, gestützt auf die Kraft des Glaubens, konzentriert auf Wissen und kontinuierliche Innovation und neue Technologien, und das Verteidigungsministerium mit einem dschihadistischen Ansatz, der Welt die Verletzlichkeit des bösen zionistischen Regimes, insbesondere im jüngsten aufgezwungenen Krieg, bewiesen.“

Er fuhr fort: „In der jüngsten heiligen und nationalen Verteidigung konnten die Streitkräfte mit den Errungenschaften der fortschrittlichen Verteidigungsindustrie die mehrschichtige und fortschrittliche Verteidigung des zionistischen Regimes, die von anderen westlichen und amerikanischen Regierungen unterstützt wurde, erfolgreich mit Offensivoperationen durchdringen und viele ihrer militärischen Ziele mit Raketen zerstören, die das Ergebnis der Bemühungen unserer Verteidigungswissenschaftler sind.“

Bei diesem Treffen, das anlässlich des Tags der Verteidigungsindustrie und während der Regierungswoche stattfand, erläuterten die Leiter der Organisationen für ideologische Politik und Informationsschutz sowie die zuständigen Stellvertreter des Verteidigungsministers den Ablauf der Maßnahmen, den strategischen und aktuellen Ansatz sowie die Interaktionen des Verteidigungsministeriums mit dem Parlament, der Regierung und den Streitkräften und erklärten den Zustand der Verteidigungsbereitschaft.

Im weiteren Verlauf des Treffens würdigten die Mitglieder der Kommission für nationale Sicherheit und Außenpolitik und die Vorsitzenden der Fachausschüsse des Islamischen Parlaments die Errungenschaften der Streitkräfte und den Sieg der iranischen Nation im aufgezwungenen Krieg des zionistischen Regimes und betonten die Wichtigkeit, die Bemühungen der Streitkräfte zur Steigerung der Kapazitäten der Verteidigungsindustrie in strategischen Bereichen wie der Entwicklung der Raketenmacht, der Luftverteidigung, der Cyber- und anderer Bereiche des Land-, Luft- und Seekampfes mit dem Ziel einer größeren technologischen und gemeinsamen nationalen Verteidigungsfähigkeit zu verstärken. Sie sprachen auch über die Bereitschaft des Parlaments, die Streitkräfte und die Verteidigungsindustrie zu unterstützen.

Die Verbesserung des Lebensunterhalts der Mitarbeiter und Rentner der Streitkräfte sowie die vollständige und rechtzeitige Bereitstellung von Mitteln und Krediten zur Stärkung der Verteidigungskraft des Landes im laufenden Jahr und im jährlichen Haushaltsentwurf waren weitere Punkte, die von den Parlamentsabgeordneten angesprochen und betont wurden.