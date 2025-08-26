Kuba verurteilt die Angriffe des zionistischen Regimes auf den Jemen

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den jemenitischen Fernsehsender Al-Masirah hat der kubanische Außenminister „Bruno Rodríguez“ die Angriffe des zionistischen Regimes auf zivile Ziele im Jemen verurteilt und diese als eklatanten Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht bezeichnet.

Er betonte, dass die Fortsetzung dieser Aggression den Prozess der internationalen Bemühungen zur Wiederherstellung des Friedens im Jemen ernsthaft bedroht.

Am Sonntag bombardierte das zionistische Regime Ziele in Sanaa, darunter den Präsidentenpalast und zivile Einrichtungen wie das Kraftwerk Haziz.

Laut einem Bericht des jemenitischen Gesundheitsministeriums wurden bei den jüngsten Angriffen des zionistischen Regimes auf die Hauptstadt des Landes sechs Menschen getötet und mindestens 86 verletzt.