Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Reuters hat Donald Trump, der US-Präsident, die Kritik an sich selbst zurückgewiesen, die inmitten seiner laufenden Bemühungen, Armeetruppen nach Washington, auf die Straßen von D.C., zu entsenden und diese Maßnahmen auf andere Gebiete der USA auszudehnen, aufkam.

Trump sagte Reportern im Oval Office des Weißen Hauses, dass „viele Leute denken, dass Amerika ein diktatorisches Regime mögen würde.“

Er fügte hinzu: „Viele sagen, 'Vielleicht möchten wir einen Diktator'. Ich mag keine Diktatoren. Ich bin auch kein Diktator. Ich bin ein Mann von außergewöhnlicher Weisheit und Intelligenz. Und wenn ich sehe, was in unseren Städten passiert, und dann beschließe, Truppen zu entsenden, sagen sie, anstatt mich zu loben, Sie wollen die Republik an sich reißen. Die Leute, die das sagen, sind krank!“

Trumps Appell an die Armee in der US-Hauptstadt hat eine Welle der Kritik ausgelöst, auch von Republikanern, während er die Entsendung von Truppen in andere Großstädte der USA wie Baltimore und Chicago erwägt. Nach dem „Posse Comitatus Act“ von 1878 ist es der US-Armee verboten, in die Angelegenheiten der Strafverfolgungsbehörden einzugreifen.

Die Nationalgarde wird im Falle von Naturkatastrophen normalerweise auf Anfrage des Gouverneurs jedes Staates entsandt. Trump hat die Nationalgarde nach Washington, D.C., entsandt und behauptet, dass dort ein krimineller Notstand herrscht!

Trump und seine politischen Verbündeten versuchen, die Kriminalitätsraten in verschiedenen Städten zu senken und behaupten, dass die aktuellen Zahlen das genaue Ausmaß der kriminellen Aktivitäten in Städten wie Washington, D.C., und Baltimore nicht widerspiegeln. Sie behaupten, dass es in diesen Städten eine „systematische Vertuschung“ gibt.

Offizielle Daten zeigen, dass die Zahl der Morde in der US-Hauptstadt in diesem Jahr bisher 101 beträgt, was einem Rückgang von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht.

Trump sagt, dass die US-Armee jetzt bereit ist, in jede andere Stadt entsandt zu werden, auch wenn der Gouverneur des jeweiligen Staates keine Hilfe angefordert hat.