Reaktion Saudi-Arabiens auf Tel Avivs Aggressionen gegen Syrien und den Teilungsplan des Landes

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Mayadeen hat das saudische Außenministerium erklärt, dass es die andauernden Aggressionen des zionistischen Regimes gegen Syrien und dessen Vormarsch auf das Territorium des Landes aufs Schärfste verurteilt.

Das Ministerium betonte auch, dass es die separatistischen Forderungen nach einer Teilung Syriens kategorisch ablehnt.

Riad forderte alle Teile der syrischen Gesellschaft auf, auf der Grundlage von Logik und Dialog vorzugehen.

Unterdessen gab der Kriegsminister des zionistischen Regimes, Israel Katz, heute bekannt, dass die militärischen Besatzer dieses Regimes auf den syrischen Bergen Dschabal al-Scheich bleiben werden.

Um die Besetzung syrischen Territoriums durch das zionistische Regime zu rechtfertigen, behauptete er, dass die zionistischen Soldaten in diesem Gebiet bleiben müssten, um die Sicherheit der besetzten syrischen Golanhöhen und Galiläas zu schützen.

Derzeit ist die Armee des zionistischen Regimes in neun Gebieten auf syrischem Territorium stationiert und hat diese besetzt.