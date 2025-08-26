Dschulani und Netanjahu in Washington; Normalisierung der Beziehungen erreicht Syrien?

Nach Angaben der Nachrichtenagentur ABNA: Parallel zu den intensiven Verhandlungen zwischen „Ron Dermer“, dem Minister für strategische Angelegenheiten des zionistischen Regimes, und „Assad Sheibani“, dem Außenminister des herrschenden Regimes in Syrien, in Paris, berichtete die hebräische Zeitung „Maariv“, dass Donald Trump ein Treffen zwischen Benjamin Netanjahu und Abu Mohammed al-Dschulani in Washington vor der UN-Generalversammlung im September arrangieren will.

Vor zwei Monaten, als der Premierminister des zionistischen Regimes nach Washington reiste, behaupteten einige westliche Medien, dass es möglich sei, dass Netanjahu und Trump, neben einer inszenierten Feier nach dem Krieg mit dem Iran, Syrien offiziell in das Abraham-Abkommen aufnehmen würden, aber diese Behauptung wurde nicht wahr. Anscheinend waren die „Zukunft der Souveränität über die Golanhöhen“ und die „Garantie, das neue politische System in Syrien nicht zu stürzen“, die beiden Themen, bei denen die zionistische Seite keine Flexibilität zeigen wollte. Der Angriff auf das syrische Verteidigungsministerium und den Präsidentenpalast fand zu diesem kritischen Zeitpunkt statt. Nach intensiven Verhandlungen zwischen syrischen und zionistischen Beamten in Baku und Paris scheint Syrien nun näher denn je am Beitritt zum Abraham-Abkommen und der Umwandlung in eine der Sicherheitsfiguren des zionistischen Regimes in der östlichen arabischen Region zu sein.

Was geschieht in Paris?

Am Dienstag, dem 19. August, trafen sich der syrische Außenminister Assad Sheibani und der Minister für strategische Angelegenheiten des zionistischen Regimes Ron Dermer in Paris zu Gesprächen, die von Tom Barac, dem US-Sondergesandten für Syrien, vermittelt wurden. Die Tagesordnung dieses Treffens waren Sicherheitsvorkehrungen entlang der Grenze zwischen Syrien und den besetzten Gebieten. Die syrische staatliche Nachrichtenagentur „SANA“ gab dieses Treffen offiziell bekannt und berichtete über die erzielten Vereinbarungen. Das syrische Fernsehen zitierte eine Regierungsquelle, die sagte, dass auch der Geheimdienstchef des Landes, Hussein Salameh, am Treffpunkt anwesend war. Bei diesen Gesprächen wurde vereinbart, dass die Provinz Suweida ein integraler Bestandteil Syriens bleiben soll.

Laut Axios konzentrierte sich das Treffen auf die Schaffung eines humanitären Korridors von den besetzten Gebieten nach Suweida, der im Wesentlichen der erste Teil des David-Korridors ist. Der Schlüsselpunkt ist, dass die Treffen zwischen Beamten des syrischen Regimes und zionistischen Beamten seit ihrem Amtsantritt stattgefunden haben, aber heute offen angekündigt werden. Gemäß den Beschlüssen dieses Treffens werden die Amerikaner und Zionisten nach der Schaffung eines humanitären Korridors von den besetzten Gebieten nach Suweida den Luftkorridor schützen, während die UNIFIL für den Schutz der humanitären Konvois auf dem Landweg verantwortlich sein wird. Gleichzeitig wird Syrien den Korridor und nicht die Konvois schützen.

Vollendung des unvollendeten Weges

Die politischen Bemühungen, Dschulani in den Normalisierungszug zu setzen, begannen bereits vor Monaten. Am 18. April 2025 diskutierte Abu Mohammed al-Dschulani verschiedene bilaterale, regionale und internationale Fragen mit Cory Mills und Marilyn Stutzman, republikanischen Mitgliedern des US-Kongresses. Anscheinend sollten nach diesem Treffen Vertreter der US-Regierung Mike Waltz, den damaligen nationalen Sicherheitsberater der US-Regierung, über die Gespräche informieren und den Brief von Dschulani an Trump übergeben. Mills erklärte in einem Interview mit Bloomberg, dass die beiden Themen „Aufhebung der Caesar-Sanktionen“ und „Normalisierung der Beziehungen zum zionistischen Regime“ im Mittelpunkt der Verhandlungen des amerikanischen Teams mit Dschulani standen. Nach diesem Treffen und der anschließenden saudi-arabischen Vermittlung wurden die Voraussetzungen für ein Treffen zwischen Dschulani und Trump in Saudi-Arabien und die Ankündigung der Aufhebung der Caesar-Sanktionen geschaffen.

Als Folge dieser Entwicklungen wurde im Juli 2025 die Aufhebung der Syrien-Sanktionen offiziell von Trump unterzeichnet. Gestern erließ das US-Finanzministerium die endgültigen Bestimmungen zur Aufhebung der Sanktionen gegen Syrien. Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des Finanzministeriums erklärte in einer Erklärung, dass es „als Ergebnis der Aufhebung des nationalen Notstands, auf dessen Grundlage diese Bestimmungen erlassen wurden, sowie angesichts der Änderungen in der US-Politik gegenüber Syrien“ die Syrien-Sanktionen aus den Bundesgesetzen streicht.

Laut dem libanesischen Medium „Al-Akhbar“ lauten die Bedingungen Syriens für die Normalisierung der Beziehungen zum zionistischen Regime wie folgt: „Das zionistische Regime erkennt das Regime von Abu Mohammed al-Dschulani an“, „die Angriffe des zionistischen Regimes auf syrisches Territorium werden eingestellt“, „neue Sicherheitsvorkehrungen werden in Südsyrien getroffen“ und „die USA unterstützen das Friedensabkommen mit Tel Aviv“.

Im Gegenzug erklärten zionistische Beamte, dass sie syrisches Territorium nicht vollständig verlassen werden und eine Art „neues Camp-David-Abkommen“ mit Syrien sowie die Definition von drei Sicherheitszonen im Grenzstreifen zu diesem arabischen Land anstreben. Im Punkt „A“ werden die Streitkräfte der Armee des zionistischen Regimes bleiben, um Sicherheitsgarantien zu erhalten, und im Punkt „B“ werden lokale Kräfte, nicht die syrische Armee, anwesend sein. Die syrische Armee kann nur in Punkt „C“ mit leichter militärischer Ausrüstung anwesend sein.

Darüber hinaus fordert Tel Aviv die Anerkennung seiner Souveränität über die Golanhöhen durch die Regierung von Damaskus. Es bleibt abzuwarten, ob das Dschulani-Regime dieser Forderung zustimmen wird. Einige Experten glauben, dass die Zionisten auch an zwei anderen rechtlichen Lösungen arbeiten, wie der Anerkennung des syrischen Teils der Golanhöhen als syrisches Territorium mit einem anschließenden 99-jährigen Pachtvertrag durch die USA oder das zionistische Regime. Es ist auch möglich, dass Syrien mit dem grünen Licht der USA die Golanhöhen aufgibt und stattdessen die libanesische Provinz Tripolis besetzt und annektiert.

Fazit

Das mögliche Treffen und Abkommen zwischen Abu Mohammed al-Dschulani und Benjamin Netanjahu in Washington wird die Geopolitik des östlichen Mittelmeers verändern. Ein solches Ereignis wird die Sicherheitsbeziehungen zwischen dem zionistischen Regime und Syrien erheblich vertiefen und könnte den Weg für zukünftige Entwicklungen wie die Bildung des David-Korridors oder Angriffe auf den Nordirak oder den Südlibanon ebnen.

In der Vision von „Groß-Israel“ wird ein großer Teil des syrischen Territoriums von den Zionisten besetzt. Diese Behauptung wurde bedeutungsvoll, als Benjamin Netanjahu in einem Interview mit dem Sender „i24“ seine „spirituell-historische Mission“ zur Verwirklichung der Idee von „Groß-Israel“ bekannt gab! Zweifellos kann die endgültige Umsetzung dieses „schwarzen Traums“ in der Region Westasien kurzfristig nicht erreicht werden, aber die Bewegung des zionistischen Regimes zur Verwirklichung dieses Ziels wird allmählich die nationale Souveränität der arabischen Regierungen zerstören und ihr Territorium in ein Feld für neue Abenteuer Tel Avivs verwandeln.