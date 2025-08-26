Generalsekretär der Hisbollah: Ohne Widerstand hätte Israel Beirut erreicht / Wir werden niemals unsere Waffen niederlegen

Laut der internationalen Nachrichtenagentur Ahl-ul-Bayt (a) – ABNA – befasste sich Scheich „Naim Qassem“, der Generalsekretär der libanesischen Hisbollah, heute in einer Rede anlässlich des Gedenkens an Allameh Sayyid Abbas Ali al-Mousawi (Mitglied des Scharia-Komitees im Obersten Schiitischen Rat des Libanon, Mitglied des Kuratoriums und Mitbegründer der Versammlung muslimischer Gelehrter im Libanon) mit den Entwicklungen im Libanon und sagte, die Schlacht von „Fajr al-Jroud“ sei eine Schlacht gewesen, die in gemeinsamer Zusammenarbeit der libanesischen Armee und des islamischen Widerstands und mit der mutigen Entscheidung von „Michel Aoun“ durchgeführt wurde.

Er fuhr fort, auf das Verschwinden von Imam Musa Sadr hinweisend: „Imam Sadr hat grundlegende Veränderungen im Libanon herbeigeführt und war der Führer der Kämpfer. Er hatte eine starke Zuneigung zur nationalen Einheit im Land und glaubte, dass der Südlibanon im Namen des gesamten Landes und der Araber Widerstand leistete. Auch wir versprechen Imam Sadr, dass wir unter dem Banner des Widerstands sein werden.“

Der Generalsekretär der Hisbollah fügte hinzu: „Die Schlacht von Fajr al-Jroud war eine Schlacht, die von der libanesischen Armee und dem islamischen Widerstand durchgeführt wurde und eine große Errungenschaft erzielte. Die Entscheidung von Michel Aoun (dem damaligen Präsidenten des Libanon) für die Schlacht von Fajr al-Jroud gegen die Takfiri und den IS war eine entschlossene und mutige Entscheidung, die trotz des Drucks der USA getroffen wurde.“

Scheich Naim Qassem fügte hinzu: „Zum Zeitpunkt der Schlacht von Fajr al-Jroud war Joseph Aoun der Kommandeur der Armee, der voll und ganz kooperierte, und in dieser Schlacht fand eine Koordination zwischen dem Widerstand und der Armee unter seinem Kommando statt. Diese Schlacht ist ein Modell für eine Verteidigungsstrategie, da der Widerstand die libanesische Armee bei der Befreiung (der südlichen Gebiete) unterstützte.“

Er wies auch auf die Aggression des zionistischen Regimes gegen den Jemen hin und sagte: „Israel hat den Jemen bombardiert, aber wie immer hat es zivile Einrichtungen und Zivilisten bombardiert. Israel begeht Verbrechen vor den Augen der Welt. Der Jemen hat eine heldenhafte Haltung gegen die israelische Aggression, und wir sind dem lieben Jemen dankbar für seine außergewöhnliche Haltung zur Unterstützung des Volkes von Gaza.“

Der Generalsekretär der libanesischen Hisbollah sagte, er beziehe sich auf die Entscheidung der libanesischen Regierung, den Widerstand zu entwaffnen: „Wir werden niemals die Waffe niederlegen, die uns Ehre und Stärke verleiht und uns vor dem Feind schützt.“

Der Generalsekretär des libanesischen Widerstands fuhr fort: „Wenn es den Widerstand nicht gäbe, würde Israel Beirut erreichen, wie es Damaskus erreicht hat, und 600 Kilometer [libanesisches Territorium] besetzen, wie es in Syrien geschah.“

Scheich Naim Qassem, der Generalsekretär der libanesischen Hisbollah, betonte, dass der Widerstand ein starkes Bollwerk gegen die Verwirklichung der Ziele des Besatzungsregimes bleiben wird und die Besatzer niemals in der Lage sein werden, im Libanon zu bleiben und ihr expansionistisches Projekt in diesem Land umzusetzen.

Er fügte hinzu, dass die libanesische Regierung eine falsche Entscheidung bezüglich der Entwaffnung des Libanon und seines Volkes getroffen habe, während die israelischen Aggressionen andauerten und sie unter der Aufsicht der USA ihre expansionistischen Ziele verfolgten.

Scheich Naim Qassem wies darauf hin, dass diese Entscheidung der libanesischen Regierung von den USA und Israel diktiert wurde und diese Regierung die Souveränität des Libanon nicht sichern kann, wenn sie diesen Weg fortsetzt.

Der Generalsekretär der libanesischen Hisbollah fuhr fort: „Wir werden unsere Waffen niemals aufgeben, und unsere Waffe ist unser Leben, unsere Ehre, unser Land und unsere Würde, und wir werden Israel in unserem Land niemals in Ruhe lassen.“

Scheich Naim Qassem erklärte: „Diejenigen, die uns entwaffnen wollen, wollen uns das Leben nehmen, und wenn sie es versuchen, wird die Welt unsere Hartnäckigkeit sehen.“

Er erklärte, dass der Widerstand die nationale Armee des Landes unterstützt, die weiterhin die Hauptverantwortung für die Verteidigung des Landes trägt. Der Widerstand ist eine Reaktion auf die Aggression des Feindes und konfrontiert und verhindert seine Ziele. Die Ausrüstung der Armee mit Waffen ist notwendig und sie sollte für die Verteidigung des Landes verantwortlich sein, und der Widerstand ist ein unterstützender Faktor.

Der Generalsekretär der Hisbollah betonte, dass Israel besetzen, töten und zerstören kann, aber wir werden es konfrontieren, damit es keine Stabilität findet, und das ist unsere Fähigkeit. Die Aufgabe des Widerstands ist jetzt höher und intensiver, und Israel wird niemals im Libanon bleiben können.

Scheich Naim Qassem sagte auch, dass die Roadmap die Vertreibung des Feindes aus dem libanesischen Territorium, die Einstellung der Aggression, die Freilassung der Gefangenen, den Beginn des Wiederaufbaus und dann die Auseinandersetzung mit der Verteidigungsstrategie umfasst.

Er lehnte den Ansatz von Zugeständnissen an das zionistische Regime ab und forderte die libanesische Regierung auf, sich an das Abkommen mit der Hisbollah zu halten, dem Druck nicht nachzugeben und dem, was von ihr verlangt wird, mutig und verantwortungsbewusst entgegenzutreten.