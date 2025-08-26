83 % der Märtyrer in Gaza sind Zivilisten

Laut der internationalen Nachrichtenagentur Ahl-ul-Bayt (a) – ABNA – zeigen Informationen des israelischen Geheimdienstes „Aman“, dass die überwiegende Mehrheit der Opfer, etwa 83 %, Zivilisten sind, während Tel Aviv darauf besteht, dass die meisten Märtyrer in Gaza Mitglieder des palästinensischen Widerstands sind.

Basierend auf einer gemeinsamen Untersuchung, die von der britischen Zeitung The Guardian, der zionistischen Website „Siha Mekomit“ und der elektronischen Zeitschrift 972 durchgeführt wurde, wurden Informationen aus der genauesten und zuverlässigsten Quelle innerhalb der israelischen Armee extrahiert, die zeigen, dass die Zahl der Mitglieder der islamischen Widerstandsbewegungen (Hamas) und des Islamischen Dschihad, die bis Mitte Mai letzten Jahres getötet wurden, 8900 Kämpfer nicht übersteigt.

Laut diesem Bericht hat die Datenbank des israelischen Militärgeheimdienstes bis Mitte Mai 2025 den Tod von 7330 Mitgliedern der Hamas- und Dschihad-Bewegungen registriert, zusätzlich zu weiteren 1570 Personen, die wahrscheinlich palästinensische Kämpfer sind, was eine Gesamtzahl von 8900 getöteten Kämpfern ergibt.

Dementsprechend sind nur 17 % der Gesamtzahl der Märtyrer in Gaza militärisch, und über 83 % von ihnen sind Zivilisten.

Schätzungen zufolge sind etwa 10.000 Leichen unter den Trümmern begraben, und zusätzlich zu Tausenden von Vermissten sind viele Leichen so stark verbrannt, dass ihre Identifizierung unmöglich ist.

Während das zionistische Regime behauptet hat, dass bisher mehr als 47.000 Hamas- und Islamischer Dschihad-Kämpfer in Gaza getötet wurden, zeigen die durch diese Untersuchung enthüllten Daten, dass die Zahl der Märtyrer der Widerstandsgruppen viel geringer ist als die offiziellen Zahlen, die von Benjamin Netanjahu, dem Premierminister des zionistischen Regimes, bekannt gegeben wurden.