Ghalibaf: Die Stärkung der iranischen Verteidigungsbasis hat Priorität und Dringlichkeit / Wir müssen die Regierung unterstützen

Laut der Nachrichtenagentur Ahl-ul-Bayt (a) – ABNA – sagte Dr. Mohammad Bagher Ghalibaf, Sprecher des Islamischen Konsultativrats, in seiner Rede vor der Tagesordnung der öffentlichen Sitzung am Dienstagmorgen, dem 4. September, anlässlich der Ankunft des Monats Rabi-ul-Awwal: „Die leidenschaftlichen und menschenbildenden Trauerzeremonien der beiden Monate Muharram und Safar und die großartige Teilnahme am Arbaeen-Marsch haben die historische Verbindung des edlen iranischen Volkes mit dem Weg und der Logik von Sayyid-us-Shuhada (a) und die tiefe Liebe der Nation zur Familie der Ahl-ul-Bayt (a) erneut offenbart. Wir sind das Volk von Imam Hussein und werden für immer Husseini bleiben.“

Institutionelle und soziale Kapazitäten des Parlaments zur Unterstützung der Regierung bei der Lösung der Probleme der Menschen Der Sprecher des Islamischen Konsultativrats ehrte auch anlässlich der Ankunft der Regierungswoche das Andenken an die ewigen Märtyrer des Dienstes: Märtyrer Rajaei, Märtyrer Bahonar, den lieben Märtyrer Raisi und alle Märtyrer, die der Nation in der Regierung dienten. Er fügte hinzu: „Das wiederholte Lob des weisen Revolutionsführers für die vollkommene Einheit und Harmonie zwischen den Gewalten und seine Betonung der Erhaltung dieser heiligen Einheit im Land waren eine weitere Bestätigung für die enge Zusammenarbeit des zwölften Parlaments und der Regierung zur Lösung der Probleme des Landes.“

Er betonte weiter, dass die Bewahrung und Stärkung der Einheit zwischen Regierung und Nation und die Einheit zwischen den Verantwortlichen des Systems eine absolute und ausdrückliche Empfehlung des Führers an uns alle sei. Er sagte: „Jeder von uns, der die Interessen des über unser Leben geliebten Irans und die Interessen des Islams und der Revolution über seine persönlichen und fraktionellen Interessen stellt, muss die Regierung unterstützen und ihren Erfolg von ganzem Herzen als unseren eigenen Erfolg betrachten. Wir sind dankbar für die fleißigen und beharrlichen Bemühungen des Präsidenten, Herrn Dr. Pezeshkian, und werden alle institutionellen und sozialen Kapazitäten des Parlaments nutzen, um der Regierung bei der Lösung der Probleme der Menschen und der Erfüllung ihrer wichtigen Pflichten zu helfen.“

Das iranische Volk hat durch die Unterstützung der Streitkräfte und der Verantwortlichen des Landes dem feindlichen Plan den größten Schlag versetzt Dr. Ghalibaf fuhr fort und bezog sich auf die Situation des Landes nach dem 12-tägigen aufgezwungenen Krieg und erklärte: „Es ist allen klar, dass der 12-tägige aufgezwungene Krieg, der harte Kern von 90 Millionen und die Niederlage des Feindes beim Erreichen seiner Ziele die Bedingungen des Landes in verschiedenen Dimensionen stark beeinflusst haben, und das genaue Verständnis dieser Bedingungen und das Ergreifen der richtigen und rechtzeitigen Maßnahmen ist die Pflicht jedes Iraners, obwohl unsere Verantwortung als Verantwortliche viel schwerer ist als die anderer.“

Der Sprecher der Legislative fuhr fort und nannte einige Punkte in dieser Hinsicht und fügte hinzu: „Erstens hat das iranische Volk durch seine umfassende Unterstützung der Streitkräfte und der politischen Verantwortlichen des Landes dem feindlichen Plan den größten Schlag versetzt und den Plan des Feindes zur Zersplitterung des großen Iran zunichtegemacht. Das Volk hat mit seiner historischen Entscheidung seine Pflicht erfüllt, und jetzt sind wir, die Verantwortlichen, an der Reihe, unsere Pflicht gegenüber diesem edlen Volk zu erfüllen.“

Die nationale Pflicht der Regierung ist die endgültige Entscheidung zur Lösung der Probleme der Menschen Er wies weiter darauf hin, dass die Abgeordneten des Parlaments, die in ihren Wahlkreisen in engem Kontakt mit ihren Wählern stehen, die Probleme der Menschen spüren, und sagte: „Der Anstieg der Preise für einige lebensnotwendige Güter, Stromausfälle und Wasserknappheit haben das Leben der Menschen erschwert, und der Feind versucht ebenfalls, diese Probleme auszunutzen und sein Scheitern bei der Erreichung seiner bösen Ziele wiedergutzumachen.“

Dr. Ghalibaf betonte weiter: „Es ist jetzt die nationale Pflicht der Regierung, die bestehenden Programme zur Lösung dieser Probleme ernsthaft zu einer endgültigen Entscheidung zu bringen und den Menschen zu erklären, was das genaue und praktische Programm der Regierung zur Lösung dieser Probleme ist und in welchem Zeitplan diese Probleme gelöst werden.“

Der Sprecher der gesetzgebenden Gewalt des Landes fügte in diesem Zusammenhang hinzu: „Die Menschen müssen darauf vertrauen, dass wir, die Verantwortlichen, ein klares Programm zur Lösung ihrer Probleme haben und ernsthaft daran arbeiten, es umzusetzen. Wenn die Menschen ein klares Bild von der Zukunft haben, werden sie mit größerer Motivation die Verantwortlichen bei der Umsetzung der Problemlösungen unterstützen.“

Es gibt kurzfristige operative Programme zur Lösung des Energieungleichgewichts und der Lebensunterhaltsprobleme Er wies darauf hin, dass das Siebte Entwicklungsplan als Fahrplan für die Exekutive des Landes in diesem Bereich die Wege aufgezeigt und der Regierung die notwendigen Genehmigungen erteilt hat, und versicherte den Menschen: „Ich als jemand, der über die fachlichen Diskussionen und die bestehenden Programme informiert ist und Zeuge der Bemühungen der ehrenwerten Regierung bin, sage dem edlen iranischen Volk, dass, obwohl es manchmal ernsthafte Kritik an einigen Handlungen in den Exekutivorganen gibt, Sie wissen müssen, dass es für die Hauptprobleme wie das Energieungleichgewicht und die Lebensunterhaltsprobleme operative Programme gibt, auf deren Grundlage viele Probleme in kurzer Zeit und spürbar minimiert werden können.“

Dr. Ghalibaf fügte hinzu: „In dieser Hinsicht gab es viele fachliche Diskussionen in der Regierung, und viele von ihnen sind bereit zur Umsetzung, und die Exekutive ist ernsthaft bemüht, die Bedingungen für ihre Umsetzung zu schaffen. Ich habe große Hoffnung, dass die ehrenwerte Regierung so schnell wie möglich mit der Umsetzung dieser Programme beginnt und sie der Öffentlichkeit erklärt.“

Das elektronische Lebensmittelgutscheinsystem schafft Lebensunterhaltsruhe Der Sprecher des Islamischen Konsultativrats bezog sich weiter auf einige dieser Programme und erklärte: „Eines dieser Programme ist die Umsetzung des elektronischen Lebensmittelgutscheinsystems, das eine Lebensunterhaltsruhe für die Gesellschaft schaffen kann, indem es den Betrag, den die Bürger für den Kauf lebensnotwendiger Güter zahlen, konstant hält und die Differenz zu den Marktpreisen von der Regierung bezahlt wird, sodass die Menschen, unabhängig von den wirtschaftlichen und politischen Bedingungen, sicher sein können, dass sie ihre lebensnotwendigen Güter das ganze Jahr über zu einem festen Preis kaufen.“

Er fuhr fort: „Natürlich sieht unser liebes Volk, dass das Parlament seine Aufsichtspflicht in seinen Kommissionssitzungen und an den Aufsichtsdienstagen erfüllt. Das zwölfte Parlament hat seit dem ersten Tag seiner Tätigkeit betont, dass es seine Aufsichtspflicht unter Wahrung der Einheit und Kohäsion erfüllen wird, um der Regierung bei der Lösung der Probleme der Menschen ohne Kompromisse zu helfen, und es glaubt an die Richtlinie des hohen Führers der Revolution, dass die Unterstützung der Regierung eine Unterstützung des Systems und des iranischen Volkes ist.“

Jede Stimme, die zu Meinungsverschiedenheiten innerhalb des 90-Millionen-Kerns führt, schadet der nationalen Kohäsion und verstößt gegen die nationale Pflicht / Der Vorschlag zur Amtsenthebung des Präsidenten oder falsche Erklärungen schaden der Einheit des Wortes Dr. Ghalibaf ging weiter auf das zweite Thema in dieser Hinsicht ein und fügte hinzu: „Es besteht kein Zweifel, dass der wichtigste Faktor für die Niederlage des Feindes im 12-tägigen Krieg die nationale Kohäsion des iranischen Volkes gegenüber dem Feind war, und der wichtigste Faktor der Abschreckung des Feindes ist ebenfalls diese Einheit des Wortes, und jede Stimme, die den Eindruck von Meinungsverschiedenheiten innerhalb des 90-Millionen-Kerns erweckt, schadet dieser Kohäsion und verstößt gegen die nationale Pflicht und die Empfehlungen des Revolutionsführers.“

Der Sprecher der gesetzgebenden Gewalt des Landes stellte weiter klar: „Sowohl diejenigen, die von der Amtsenthebung des Präsidenten sprechen, als auch diejenigen, die mit falschen Erklärungen dieser Einheit des Wortes schaden, spielen auf dem Spielfeld des Feindes. Natürlich ist eine Erklärung, die im Namen einer Gruppe herausgegeben wird, nicht vergleichbar mit den Äußerungen von Einzelpersonen in Bezug auf den Schaden für die nationale Kohäsion.“

Politische Aktivisten und Medien müssen Stellung gegen einheitszerstörende Maßnahmen beziehen / Das iranische Volk ignoriert spaltende Äußerungen Er wandte sich dementsprechend an die verschiedenen Bevölkerungsgruppen und betonte: „In diesem Zusammenhang fordere ich alle politischen Aktivisten, wissenschaftlichen Eliten, sozialen Strömungen und Medienvertreter auf, verantwortungsvoll Stellung gegen einheitszerstörende Maßnahmen ihrer eigenen nahestehenden Strömungen zu beziehen, ohne Gruppenzugehörigkeit nachlässig zu sein, und ich danke allen, die diese nationale Pflicht bisher erfüllt haben. Es ist bemerkenswert, dass die Vertreter solcher Ideen einen geringen Einfluss auf die öffentliche Meinung haben und das iranische Volk diese spaltenden Äußerungen ignoriert und die Feinde Irans erneut enttäuschen wird.“

Die Stärkung der iranischen Verteidigungsbasis hat Priorität und Dringlichkeit / Schwachstellen wurden identifiziert und behoben / Abschreckung und Bereitschaft der Streitkräfte für eine stärkere Antwort als in der Vergangenheit verhindern einen möglichen feindlichen Angriff auf den Iran Dr. Ghalibaf betonte in der Erläuterung des dritten Teils seiner Rede, dass unter den neuen Bedingungen die Stärkung der iranischen Verteidigungsbasen eine große Priorität und Dringlichkeit habe, und sagte: „Als einer derjenigen, der über die Bemühungen der Streitkräfte informiert ist, informiere ich das iranische Volk, dass die Stärkung der Verteidigungsbasis des Landes schnell und ernsthaft verfolgt wird und mit den wertvollen Erfahrungen aus diesem 12-tägigen Krieg viele Schwachstellen identifiziert und behoben wurden und durch die Stärkung der bestehenden Stärken unsere Streitkräfte bereit sind für eine stärkere Antwort als in der Vergangenheit auf jeden möglichen Angriff auf den geliebten Iran, so dass, wenn der Feind nicht wieder einen Kalkulationsfehler begeht, er keine Entscheidung treffen wird, den Iran anzugreifen.“

Er stellte dementsprechend klar: „Natürlich haben unsere Streitkräfte geeignete Pläne gemacht, um dem Feind keinen Kalkulationsfehler zu erlauben, von denen eine die Raketenübung 'Nachhaltige Macht' war, die von der Marine der Islamischen Republik Iran durchgeführt wurde und eine klare Botschaft an den Feind gab, dass im nächsten möglichen Krieg die Zurückhaltung enden wird und neue Räume und Orte für eine gegenseitige Antwort auf die Tagesordnung gesetzt werden, und im Falle eines feindlichen Übergriffs werden wir eine Ausweitung des Krieges auf neue Regionen und andere wirtschaftliche und politische Bereiche erleben.“

Glückwünsche zum Medaillengewinn des Astronomie-Olympiade-Teams und der Teams der Schülerolympiaden bei den Weltmeisterschaften Der Sprecher des Islamischen Konsultativrats verwies abschließend auf den Erfolg und den Medaillengewinn der Teams der Schülerolympiaden unseres Landes bei den Weltmeisterschaften, insbesondere auf den bemerkenswerten Erfolg des Teams der Islamischen Republik Iran bei der Astronomie- und Astrophysik-Olympiade und den Gewinn der Goldmedaille der Welt zum zweiten Mal in Folge und den Gewinn von fünf Goldmedaillen, und betonte: „Ich gratuliere den Mitgliedern und den Elite-Trainern der Olympiade-Teams des Landes; Wir sind stolz auf Sie, die tapferen Kinder des Iran, die den Namen unseres geliebten Landes auf die Spitze der weltweiten wissenschaftlichen Erfolge auf Schülerebene gebracht haben.“