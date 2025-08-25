Jaafari-Mufti des Libanon: Der Widerstand ist die Hauptgarantie für die Sicherheit des Libanon

Laut der internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) betonte der prominente Jaafari-Mufti des Libanon, Scheich „Ahmad Qabalan“, dass der Widerstand die Hauptgarantie für die Wahrung der Sicherheit des Landes sei, und hob die Bedeutung der Partnerschaft zwischen den verschiedenen libanesischen Konfessionen hervor.

In einer Erklärung sagte er: „Die nationale Pflicht erfordert, dass Verteidigungspläne so gestaltet werden, dass sie dem Ziel der Souveränität dienen, und nicht, dass wir die nationale Macht im Austausch für leere Versprechungen aufgeben oder zerstören, während ein unerbittlicher Feind das Land verschlingt.“

Er fügte hinzu: „Es geht darum, den Libanon zu schützen, nicht um die Vergangenheit zu beweinen, wie es während der Besetzung Beiruts geschah; Israel verschlang das Land, und die einzige Garantie für die Rettung war der Widerstand. Ohne den Widerstand wäre nichts namens Libanon übrig geblieben.“

Qabalan betonte, dass der Widerstand die Hauptgarantie für die Rückeroberung des Libanon war und das Land weiterhin mit seinen Opfern schützt.

Er warnte, dass der Widerstand nicht im Austausch für die Versprechungen eines Monsters, das von der Zerstörung von Ländern nicht satt wird, aufgegeben oder geschwächt werden kann.

Der prominente Jaafari-Mufti des Libanon sagte auch: „Man kann Washington oder keiner regionalen oder internationalen Garantie vertrauen; ein weiser Mann wird nicht zweimal von demselben Loch gestochen.“

Nationale Einheit

Qabalan erklärte auch, dass der Libanon nur mit der Beteiligung seines Volkes weiterbestehen kann, da seine Struktur auf Konsens aufgebaut ist. Das Brechen dieser Partnerschaft bedeutet die Zerstörung des Libanon, insbesondere da die meisten seiner Krisen ausländische Ursprünge haben und ihre Lösung nur durch gegenseitiges Verständnis möglich ist.

Er fügte hinzu: „Der Schlüssel zur Lösung der Krise ist Realismus und Transparenz bei der Darlegung der nationalen Fakten, Sorgen und Bedrohungen, um eine Formel für das Verständnis zu finden, die fern von ausländischen Fallen und den Verlockungen einiger unbedachter Personen den Libanon, seine Souveränität und seine Bestandteile garantiert.“

Christentum und ausländische Bedrohungen

Qabalan schloss mit den Worten: „Das Christentum ist für uns eine existenzielle, spirituelle und moralische Notwendigkeit. Der Libanon ist die göttliche Heimat für das Christentum und den Islam. Aber einige Söldner-Medien und hasserfüllte Personen sind auf die Zerstörung des Libanon aus.“

Er warnte, dass jede regionale oder internationale Macht, die das Verständnis zwischen den Libanesen behindert, sie in einen Krieg treibt, und jede Macht, die dem Libanon Kapitulationsbedingungen auferlegen will, in Wirklichkeit die Zerstörung des Landes will.