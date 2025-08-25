Großer israelischer Luftangriff auf die jemenitische Hauptstadt / Ansarullah bekräftigt Fortsetzung der Unterstützung für Gaza

Laut der internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) führte die israelische Armee heute, am Freitag, einen Luftangriff auf die jemenitische Hauptstadt Sanaa durch, bei dem mehrere zivile Einrichtungen getroffen wurden, darunter das zentrale Kraftwerk Haziz und die Ölgesellschaft in der Al-Sittin-Straße.

Laut Berichten jemenitischer Medien hat der Angriff auch das Sicherheitsgebäude des Gouvernements Sanaa im Zentrum der jemenitischen Hauptstadt getroffen, und es gab Berichte über menschliche Verluste.

Im Gegenzug behaupteten israelische Medien, das Ziel des Angriffs sei ein Militärkomplex in der Nähe des jemenitischen Präsidentenpalastes gewesen.

„Nasr al-Din Amer“, der stellvertretende Medienleiter der jemenitischen Ansarullah-Bewegung, erklärte, dass die selbstgebauten Luftverteidigungssysteme einen Großteil des Angriffs abwehren und einige der angreifenden Einheiten zum Rückzug zwingen konnten.

Er betonte, dass die militärische Unterstützung für Gaza so lange fortgesetzt werde, bis die Angriffe vollständig eingestellt und die Blockade aufgehoben wird.

Amer fügte hinzu: „Das Anzielen einer Tankstelle in einer Hauptstraße wird keinen Einfluss haben, sondern nur die Grausamkeit und den Bankrott Israels zeigen und zu einer Verschärfung der Antworten führen.“

„Mohammad al-Farah“, ein Mitglied des Politbüros von Ansarullah, sagte als Reaktion auf den Angriff: „Israel zielt wie üblich auf zivile Einrichtungen und schädigt bewusst Bürger, genau wie in Gaza.“

Er fügte hinzu: „Diese Angriffe zeigen den Schmerz und den Schaden, den Israel durch jemenitische Drohnen und Raketen erlitten hat, und bestätigen, dass unsere Angriffe erfolgreich die besetzten Gebiete erreicht haben.“

„Mohammad al-Bukhaiti“, ein weiteres Mitglied des Politbüros der jemenitischen Ansarullah, betonte ebenfalls, dass der israelische Angriff auf den Jemen uns nicht davon abhalten werde, Gaza weiterhin zu unterstützen, auch wenn dies mit Opfern verbunden sei.

Nach dem Angriff gab die Jemenitische Ölgesellschaft bekannt, dass sie die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen getroffen habe, um jeder Notsituation zu begegnen, und dass die Kraftstoffversorgung in den freien Gebieten völlig stabil sei. Das Unternehmen forderte die Bürger auf, zusammenzuarbeiten, falls sie Verstöße von Tankstellen feststellen sollten.

Auch jemenitische Feuerwehrquellen berichteten, dass Rettungsteams dabei seien, die Brände zu löschen, die durch den Luftangriff in den südlichen und westlichen Gebieten von Sanaa verursacht wurden.

Zuvor hatten israelische Medien berichtet, dass die Geheimdienste des Regimes eine umfassende Liste von Zielen im Jemen für mögliche zukünftige Angriffe vorbereiten.