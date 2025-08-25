Netanjahu droht, Huthi versprechen eine Antwort

Laut der internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) warnte der Premierminister des israelischen Regimes, „Benjamin Netanjahu“, nach den Luftangriffen dieses Regimes auf verschiedene Gebiete der jemenitischen Hauptstadt Sanaa und als Reaktion auf die jüngsten Huthi-Angriffe auf Israel, dass diese Gruppe auf die härteste Art und Weise lernen werde, dass sie einen hohen Preis für ihre Handlungen zahlen werde.

Netanjahu sagte: „Jeder, der uns angreift, wird eine Antwort erhalten; und jeder, der einen Angriff plant, wird ebenfalls ins Visier genommen.“ Er fügte hinzu: „Die gesamte Region kennt die Stärke und den Willen Israels sehr gut.“

„Yoav Gallant“, der israelische Verteidigungsminister, gab ebenfalls bekannt, dass Israel die Luft- und Seeblockade fortsetzen und Infrastruktur ins Visier nehmen werde, die seiner Meinung nach zur Unterstützung der Huthi genutzt wird.

Er drohte: „Für jede Rakete, die auf Israel abgefeuert wird, werden die Huthi einen doppelten Preis zahlen.“

Im Gegenzug erklärte das Politbüro der Ansarullah-Bewegung (Huthi), dass der Jemen mit all seiner Kraft weiter Widerstand leisten werde, bis die Angriffe auf Gaza gestoppt und dessen Blockade aufgehoben wird.

Die Erklärung betonte, dass der Jemen bei der Verteidigung seiner Souveränität nicht zurückweichen werde und dass die israelischen Angriffe auf Sanaa die Geschlossenheit der inneren Front nicht schwächen würden.

Ansarullah gab auch bekannt, dass die jemenitischen Raketen, die auf Israel abgefeuert wurden, die Luftverteidigungssysteme dieses Regimes durchdringen und wirksame Schläge versetzen konnten.

Die israelische Armee gab bekannt, dass sie bei dem jüngsten Angriff auf Sanaa einen Militärkomplex, einschließlich des Präsidentenpalastes, zweier Kraftwerke und eines Treibstofflagers, angegriffen habe. Laut israelischen Quellen wurden diese Einrichtungen für militärische Zwecke genutzt.

Laut israelischen Medienberichten waren 14 Kampfflugzeuge an der Operation beteiligt und feuerten etwa 40 Raketen ab.

Das israelische Verteidigungsministerium gab bekannt, dass Netanjahu, der Verteidigungsminister und der Stabschef der Armee, die Operation vom Hauptquartier des Verteidigungsministeriums aus verfolgt hätten. Die israelische Armee betonte, dass diese Angriffe eine Reaktion auf die wiederholten Raketen- und Drohnenangriffe der Huthi seien und dass Israel entschlossen sei, weiterhin gegen jede Bedrohung vorzugehen, unabhängig von der geografischen Entfernung.

Laut Berichten von medizinischen Quellen, die mit Ansarullah verbunden sind, wurden bei den Luftangriffen vier Menschen getötet und 71 verletzt.