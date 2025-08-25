Israel im Schatten einer stillen globalen Blockade: Von europäischen Laboren bis zu türkischen Häfen

Laut der internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) erklärte die israelische Wirtschaftszeitung „Calcalist“ in einem detaillierten Bericht, dass der andauernde Krieg gegen den Gazastreifen und die daraus resultierende humanitäre Krise die Isolation Israels auf internationaler Ebene verstärkt haben; eine Isolation, die Experten als stille Blockade bezeichnet haben.

Diese Blockade wurde nicht offiziell angekündigt, aber sie beinhaltet die Aussetzung von Verträgen, das Ende von Investitionen, wissenschaftlichen Vereinbarungen und die Vermeidung von kommerziellen Kooperationen mit israelischen Unternehmen. Ein Prozess, der ernste Auswirkungen auf die israelische Wirtschaft, verschiedene Branchen des Regimes und sogar auf die Fortsetzung der wissenschaftlichen Forschung und der internationalen akademischen Zusammenarbeit Israels hatte.

Der Bericht weist darauf hin, dass der anhaltende Krieg in Gaza, die Verschlechterung der humanitären Lage und die Vorbereitung auf die vollständige Besetzung dieses Gebiets viele Länder und Unternehmen dazu veranlasst haben, informell von einer Interaktion mit Israel abzusehen. Zum Beispiel wurde 150 Israelis der Zutritt zu einem Vergnügungspark in Frankreich trotz vorheriger Reservierung verweigert; obwohl der offizielle Grund Sicherheitsbedenken waren, hatte der Manager des Komplexes aus persönlichen Prinzipien die Annahme verweigert.

Dieses Verhalten wiederholt sich in verschiedenen Sektoren, einschließlich der Verzögerung bei der Unterzeichnung von Verträgen, der Nichtbeantwortung von Korrespondenz, der Verschiebung von Besuchen und der Ablehnung von Kreditlinien oder finanzieller Unterstützung. All diese Maßnahmen werden ohne offizielle Ankündigung oder spezifischen Grund ergriffen, was es schwieriger macht, ihnen entgegenzuwirken als offenen Sanktionen.

„Yinon Asoulin“, der CEO des Unternehmens „Astel“, das im Bereich des Imports von Industriematerialien tätig ist, sagte der Zeitung, dass europäische Unternehmen und Lieferanten in Jordanien und Ägypten ebenfalls eine Zusammenarbeit mit Israel verweigert hätten. Er erwähnt Fälle, einschließlich der Ablehnung der Annahme von israelischen Qualitätszertifikaten durch das britische Labor „Thomas Bell“ aufgrund eines internen Briefes mit politischem Inhalt, was erst nach direkter Intervention in Dubai neu vereinbart wurde.

Asoulin betont, dass die meisten Unternehmen nicht in der Lage sind, mit dieser Situation umzugehen und die neue Realität verstehen und sich an sie anpassen müssen. Er bringt den Preisanstieg auf dem israelischen Inlandsmarkt direkt mit der Verringerung der Vielfalt der Lieferanten und den Schwierigkeiten im Wettbewerb in Verbindung.

Aufgrund dieses Drucks eröffnete das Unternehmen „Astel“ vor anderthalb Jahren eine Niederlassung in Großbritannien, um sich vom direkten Kontakt mit Israel zu distanzieren. Zwei Lieferanten, einer schwedisch und der andere ägyptisch, teilten ihm mit, dass ihre Vorstände beschlossen hätten, vorerst und auch in Zukunft nicht mit Israel zusammenzuarbeiten.

In diesem Zusammenhang verweist der Bericht auf die verschärften Maßnahmen der Türkei gegen Israel, einschließlich des Verbots für israelische Schiffe, in türkischen Häfen anzulegen, und der Verhinderung der indirekten Durchfuhr israelischer Waren. Diese Maßnahmen haben sogar Sendungen, die nach Jordanien und in das palästinensische Autonomiegebiet geschickt werden, betroffen.

Türkische Unternehmen wie „Festal“ haben ebenfalls die Abhaltung von Treffen mit israelischen Vertretern auf der Internationalen Messe für Haushaltsgeräte und Elektronik in Berlin verweigert; ein Schritt, der im Vergleich zu den Vorjahren eine bemerkenswerte Veränderung darstellt.

Ein großer israelischer Importeur von Elektrogeräten sagte, dass sie sich jedes Jahr mit einem Festal-Vertreter getroffen hätten, aber in diesem Jahr sei sogar der Versuch, einen Termin zu vereinbaren, mit einer negativen Antwort beantwortet worden. Er fügte hinzu: „Festal“ ist nicht allein; keine türkische Fabrik ist bereit, für Israel zu produzieren oder mit ihm zusammenzuarbeiten.

Wirtschaftliche und soziale Auswirkungen

Der Bericht betont, dass israelische Exporteure und Produzenten große Schwierigkeiten haben, das Vertrauen globaler Kunden zurückzugewinnen. Einige Äußerungen israelischer Beamter, wie der Widerstand gegen die Lieferung von Lebensmitteln nach Gaza, haben das öffentliche Bild Israels in der Welt geschädigt, und ausländische Unternehmen haben beschlossen, eine Zusammenarbeit mit Israel zu vermeiden.

„Ron Tomer“, der ehemalige Präsident der israelischen Industrievereinigung, sagte: „Die israelische Propaganda hat sehr schlecht funktioniert. Wir sind gezwungen, die Situation in Gaza zu erklären, aber wir sind vielleicht nur in einem von zehn Gesprächen erfolgreich. Wenn Minister wie „Bezalel Smotrich“ sagen, dass kein Weizenkorn nach Gaza gelangen soll, und die Welt Bilder des Hungers sieht, sind sie für dieses Bild verantwortlich.“

Er fügte hinzu: „Fast alle Branchen sind betroffen. Jemand, der die Bilder auf CNN mit Abscheu sieht, beschließt, keine israelischen Produkte zu kaufen, und diese Entscheidung wird an andere weitergegeben und erzeugt einen Schneeballeffekt. Nur wenige israelische Produkte sind ohne Ersatz, und wer nicht bei uns kauft, wird bei anderen kaufen.“

Auswirkungen auf Technologie und wissenschaftliche Forschung

Die stille Blockade beschränkt sich nicht nur auf die traditionellen Branchen des zionistischen Regimes, sondern hat auch die Bereiche der Biotechnologie und der Biowissenschaften erreicht. Laut dem Bericht wurden einige internationale Abkommen und große Investitionen Israels aus rein politischen Gründen und nicht wegen der Qualität oder Innovation der Produkte storniert oder ausgesetzt.

Ein prominenter Beamter in diesem Bereich sagte, dass diese Situation eine politische Bedrohung für israelische Unternehmen darstellt und die Gründung neuer Unternehmen oder die Erweiterung bestehender Aktivitäten verhindert, da die israelische nationale Identität selbst zu einem Hindernis für die internationale Zusammenarbeit geworden ist.

Er fügte hinzu: „Einige Unternehmen haben die Überweisung von Geldern nach Israel reduziert und weigern sich, ihre leitenden Manager in dieses Land zu schicken. Das bedeutet, dass Israel im Bereich Sicherheit und Technologie vielleicht noch stark ist, aber andere Bereiche werden allmählich verschwinden. Israel ist zu einem geächteten Unternehmen geworden, mit dem nur in Notfällen zusammengearbeitet wird.“

Krise in Universitäten und internationalen Forschungen

Der Calcalist-Bericht zeigt, dass die stille Blockade Israels auch auf akademische Bereiche übergegriffen hat. Es wurden Drohungen ausgesprochen, die Beteiligung Israels an großen Forschungsprojekten wie „Horizon“ auszusetzen oder zu beenden. Der anhaltende Krieg in Gaza und die humanitäre Krise haben die Unterstützung für Israel in der Europäischen Union, insbesondere mit dem Rückgang der Unterstützung aus Deutschland und Italien, erschwert.

Einige europäische Universitäten wie die Universität Gent in Belgien und die Universität Valencia in Spanien haben angekündigt, sich nicht an Projekten zu beteiligen, an denen israelische Institutionen beteiligt sind. Diese Entscheidungen haben sich auch auf die Anzahl der veröffentlichten wissenschaftlichen Artikel ausgewirkt.

Im Horizon-Projekt ist der Grad der Beteiligung israelischer Forscher an globalen wissenschaftlichen Artikeln in den letzten zwei Jahren um 21 Prozent gesunken. Außerdem ist die Anzahl der Stipendien, die an neue israelische Forscher in diesem Projekt vergeben wurden, von 29 im Jahr 2024 auf 9 im Jahr 2025 gesunken.

Nach Angaben des israelischen Wissenschaftsministeriums ist die Rate der Veröffentlichung internationaler wissenschaftlicher Artikel mit Beteiligung israelischer Forscher von 142 Artikeln pro tausend Personen im Jahr 2022 auf 111 Artikel im Jahr 2024 gesunken, was der niedrigste Wert seit 2017 ist.

Einige prominente wissenschaftliche Zeitschriften haben auch Artikel israelischer Forscher, insbesondere in Bereichen, die mit dem sozialen Wohlbefinden zusammenhängen, abgelehnt, weil sie keine Position zum Krieg bezogen haben. Dieses Thema zeigt den direkten Einfluss der stillen Blockade auf das wissenschaftliche Ansehen Israels.

Im vergangenen Juni wurde die Mitgliedschaft der israelischen Soziologischen Gesellschaft in der Internationalen Union der Wissenschaftler ausgesetzt, weil die Gesellschaft die Handlungen Israels in Gaza nicht verurteilt hatte. Von Oktober 2023 bis Mai 2025 wurden mehr als 700 Fälle von Kontaktabbrüchen mit israelischen Forschern registriert, und 20 Universitäten haben offiziell angekündigt, nicht mit ihnen zusammenzuarbeiten. Dieser Kontaktabbruch umfasste die Ablehnung der Begutachtung von Artikeln, die Nichtannahme von Gastprofessoren und die Nicht-Einladung zu Konferenzen.

Krise bei Investitionen und finanzieller Glaubwürdigkeit

Der Bericht zeigt, dass israelische Energieunternehmen, trotz der Unterzeichnung einiger großer Verträge in den letzten Monaten, mit versteckten Problemen bei der Verlängerung von Kreditlinien bei europäischen Banken konfrontiert sind. Einige Projekte wurden aufgrund der mangelnden Bereitschaft der Banken zur Zusammenarbeit mit Israel eingestellt. Die Versuche der Unternehmen, eine offizielle Erklärung zu erhalten, wurden mit trockenen und allgemeinen Antworten beantwortet, die die wahren Gründe verschleiern.

Der Bericht verweist auch auf die Verzögerung bei der Ankunft ausländischer Experten für den Bau von Kraftwerken oder Gaspipelines; eine Verzögerung, die die Projektplanung in Israel gestört hat. Obwohl ein Teil dieser Verzögerung der Sicherheitslage zugeschrieben wird, gibt es Bedenken, dass der Hauptgrund die Weigerung ausländischer Unternehmen ist, mit Israel zusammenzuarbeiten.