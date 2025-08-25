Einmarsch von Militärangehörigen des zionistischen Regimes in ein syrisches Dorf

Laut der Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) berichteten Nachrichtenquellen, dass Militärangehörige des zionistischen Regimes in ein Dorf in der Provinz Quneitra eindrangen und dessen Häuser durchsuchten.

Eine Reihe von Militärangehörigen des zionistischen Regimes drangen in das Dorf „Ain al-Abd“ in der syrischen Provinz Quneitra ein.

Die Besatzungssoldaten durchsuchten die Häuser in diesem Dorf.

Es ist anzumerken, dass die Armee des zionistischen Regimes nach dem Fall der Regierung von Baschar al-Assad ihre Angriffe auf die Infrastruktur und militärischen Zentren Syriens erheblich verstärkte und die Militärstützpunkte des Landes mehrmals bombardierte.